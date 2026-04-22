La Cámara de Senadores madura por estas horas el debate sobre un proyecto de ley, que ya logró la mayoría en Diputados, y cuyas aristas serán revisadas en una reunión entre esos legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Senadores y la Corte en reunión clave por Riesgos de Trabajo
Preguntas de fondo sobre utilidad, conveniencia y hasta eventuales efectos no deseados serán parte del encuentro de este jueves 23 entre integrantes de los dos poderes. Tiene preferencia el proyecto con media sanción de Diputados.
El encuentro entre los representantes de los 19 departamentos (se supone que habrá alta asistencia) y los jueces del máximo tribunal es clave para la suerte del expediente que iniciaron los diputados José Corral y Martín Rosúa.
Hubo primero consultas de los senadores a colegios profesionales, empresarios y con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial. Dos ministros se expresaron a favor de modificar la Ley N° 7945 (Código Procesal Laboral de Santa Fe) y de adhesión a la Ley Nacional N° 27.348 (Riesgos del Trabajo).
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, entienden que será beneficioso producir modificaciones para “actualizar el marco normativo”.
Corral y Rosua han expresado en sus bancas que se apunta a “bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)”, cita la fuente oficial mencionada.
Sin embargo, frente al tema hubo duros cuestionamientos desde la oposición en Diputados, con argumentos que ahora se revisan en el Senado. Esas objeciones se mencionan extraoficialmente como los asuntos a consultar a los ministros de la Corte.
El temor es que a caballo de buenas intenciones se apruebe una norma que no logre cumplir los propósitos de su diseño. Es que las leyes laborales son nacionales y las provincias adhieren (o no) y en la forma en que crean conveniente a las leyes sobre riesgos de trabajo. Del mismo modo, es también competencia de los estados subancionales (las provincias) la forma como se llevan a cabo los juicios, es decir, las reglas del proceso penal.
Una ronda de consultas de El Litoral con legisladores del oficialismo y de la oposición coincide en no hacer pronósticos hasta que se tome contacto con los jueces de la Corte.
Escucha
Los senadores recibieron durante esta semana a representantes de entidades empresarias y productivas participaron referentes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), CORONESA, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, CAMARCO Santa Fe y Rosario, el Centro Comercial de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, CARSFE, ADE, la Federación Gremial del Comercio y la Industria, CONINAGRO, además de representantes de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
También, en otro encuentro, dialogaron con miembros del Colegio de Abogados de Santa Fe, encabezados por los Dres. Francisco Ippolito y Gabriela Coronel.
En la oportunidad los representantes del Colegio “brindaron su punto de vista sobre el particular” y “recibieron de parte de los legisladores las distintas líneas de argumentaciones sobre el proyecto”, según destacó un parte de prensa oficial del Senado.