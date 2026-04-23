Apenas 45 minutos demandó una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y diputados de todos los bloques políticos para analizar el convenio firmado por gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de la Nación, Sandra Pettovello, por el cual el gobierno central empezará a pagar, a cuenta, parte de la deuda de Anses con la provincia.
Olivares aclaró que el convenio con Anses estará operativo tras la convalidación legislativa
El ministro de Economía de Santa Fe más Tonero y Berzero respondieron inquietudes de legisladores sobre el acuerdo firmado por Pullaro con Pettovello. El tema sería aprobado en la jornada por la Cámara Baja.
El convenio fue ratificado dos semanas atrás -por unanimidad- por el Senado y sería sancionado este jueves en la Cámara de Diputados. Una vez sancionado "se pondrá operativo en forma inmediata" señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares al retirarse de Legislatura.
Olivares asistió a la reunión junto a la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Julia Tonero; y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero. El encuentro fue a puertas cerradas, vedado a la prensa, pero de corta duración.
La oposición, especialmente los únicos justicialistas presentes -Marcos Corach y Lucila De Ponti- y desde la izquierda Fabián Palo Oliver, pidieron precisiones sobre algunos pocos puntos, les fueron respondidos y se retiraron satisfechos aunque sin adelantar el voto para este jueves.
"Hubo inquietudes de distinto tipo, pero más que nada fueron para aclaraciones, para tener más información de detalle", marcó Olivares que ofició de vocero tras la reunión. Los funcionarios expusieron el alcance del convenio, con especial énfasis en cómo y porqué se llegó a la negociación. "Estamos frente a una cuestión de estado y lo que vimos es mucha madurez a la hora de de abordar este tema", marcó el ministro de Economía.
Precisó que "las dudas pasaron por los plazos procesales donde se aclaró que estamos ante un convenio donde la parte deudora acuerda comenzar a pagar mientras el juicio no se levanta, sino que simplemente es una suspensión de plazo".
También se pidieron precisiones sobre lo que significan los aportes que recibirá la provincia tras la aprobación del convenio. "Son aportes importantes en términos del déficit de la Caja, aportes que nunca se tuvieron en esos términos desde 2017", aclaró. "Las posiciones que quería defender Santa Fe están salvadas", reiteró.
Olivares se explayó ante la prensa y recordó que Anses comenzará a transferir a cuenta un monto. Marcó que el último aporte que Anses hizo fue de 149 millones de pesos. "Aquí estamos ante un acuerdo donde Anses comienza a pagar 10.000 millones de pesos a cuentas del déficit, donde simplemente hay una suspensión por plazo determinado de los términos procesales en el cual el organismo previsional se compromete a tres cosas: determinar los montos de la deuda de cada uno de los años; hacer una propuesta de pago y que la provincia la acepte. Si alguna condición no se cumple, continúa el juicio en la Corte".
En cuanto al significado de los 10.000 millones de pesos mensuales, representan el equivalente un 50% del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Ante la consulta de El Litoral, el ministro subrayó que "es un requisito tener la la aprobación de Legislatura. El convenio será ejecutable a partir de su aprobación legislativa".
Sobre el déficit previsional, Olivares explicó que sale de los aportes mensuales que recibe la Caja y lo que tiene que pagar de pasividades. "El déficit se va a seguir manteniendo. Este aporte de Anses va a compensar parte de lo que el Tesoro Provincial tiene que realizar todos los meses para financiar ese déficit. El déficit de la caja no va a cambiar. Lo que sí es un recurso nacional que compensa al Estado Provincial por el aporte que hace todos los meses", precisó.
Tesoro
El gobierno explicó una vez más que los fondos que enviará Anses irán al Tesoro provincial que es el que mes a mes aporta para cubrir el déficit previsional. "Esto es un acto de justicia con los 3.700.000 contribuyentes de la provincia de Santa Fe, que con sus recursos financian los gastos, entre ellos el déficit previsional. Es un recupero que queda liberado para poder aplicar a todos los demás funciones del Estado, fundamentalmente de inversión en obra pública, en equipamiento, pero también en otras necesidades como seguridad, salud y educación", destacó el ministro.
Efectos de la emergencia previsional
En septiembre expirará el plazo de la emergencia previsional y el Poder Ejecutivo no utilizará la facultad de prórroga que la propia ley le habilita. Olivares, en rueda de prensa, explicó el significado que tuvo y está teniendo esa norma excepcional.
Ministro: Bueno, en la dinámica previsional se viene a observando que más que no solamente se viene ayudando de no haber sido por esa reforma que fue tomar un tema tiempo, hoy estaríamos ante un sistema previsional eh donde inclusive estaría siendo difícil de sostener. Con lo cual lo que esto no nos ratifica es que eh hoy el porcentaje del déficit sobre el total de pasividad es un 14%, es decir, el déficit de la mensual de la caja de jubilaciones representa un 14% de las pasibilidades, llegó a estar en el orden del 30%. Con lo cual lo que nos muestra es que la incidencia de esta reforma realizada nos permitió eh que no se dispare una situación del déficit que hoy posiblemente sería muy difícil abordar
Periodista: ¿Y en septiembre, cuánto va a ser este 14%? Porque en septiembre se cae la emergencia y caen algunos conceptos especiales que hacen...
Ministro: Bueno, allí posiblemente eh de cuando termine ese aporte solidario, también hay que ver cómo es el desempeño de de la evolución de los aportes, porque también tiene que hacer impacto los incrementos salariales en los activos, que eso impacta en los recursos de la caja, pero también en los gastos, con lo cual hay que ver cuál es el la incidencia final, pero entendemos que cuando se dejen de aplicar estos este aporte solidario, eh creo que se va a compensar parcialmente por el efecto de los otros cuestiones eh actuariales o los otras reformas de la caja que se han aplicado
Para ser más concreto, la reforma previsional tuvo modificaciones que tuvieron un impacto inmediato, otros que van teniendo impactos mediatos, es decir, que lo van haciendo a lo largo de los años. Entendemos que cuando deje de aplicarse este descuento del aporte solidario, si bien por un lado va a cesar el impacto de uno de los instrumentos que tienen impacto inmediato, eso va a ser compensado con la incidencia de otros eh otra de las reformas que tiene el impacto más mediato que tienen que ver en la manera en como, por ejemplo, las los cambios que se han hecho a la hora de la el otorgamiento de pensiones y otros efectos que todavía no han tenido incidencia, pero que lo van a ir haciendo mucho más lentamente a lo largo del tiempo