Funcionarios del Ejecutivo en Diputados

Olivares aclaró que el convenio con Anses estará operativo tras la convalidación legislativa

El ministro de Economía de Santa Fe más Tonero y Berzero respondieron inquietudes de legisladores sobre el acuerdo firmado por Pullaro con Pettovello. El tema sería aprobado en la jornada por la Cámara Baja.