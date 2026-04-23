"El panorama social nos preocupa a todos". Con esa expresión, la vocera del gobierno de la provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, aludió a la situación derivada de una economía nacional "que no arranca" y profundiza la problemática de pobreza e indigencia. La funcionaria aseguró que dicho escenario deriva en Santa Fe en un incremento de la ayuda que desde el Estado se debe brindar para cubrir necesidades básicas.
Aumentó la demanda social en Santa Fe y las raciones en comedores escolares
Así lo reveló la vocera gubernamental, Virginia Coudannes. Según precisó, la asistencia en raciones creció un 30% y las partidas del Ministerio de Desarrollo Social, en un 20%. "Tenemos una economía que claramente no arranca", aseguró.
"Tenemos un país con una economía que claramente no arranca; que estabilizó la macro pero a los bolsillos de los vecinos de Santa Fe, esos beneficios no le llegan", sentenció. Sobre esa base, sostuvo que desde el Estado se garantiza la atención a quienes recurren al sistema público de salud de Santa Fe, al tiempo que se refuerza la asistencia alimentaria.
"La demanda en comedores viene creciendo en un 30% y también subió un 20% el monto de partidas destinado a ayuda alimentaria desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Lo mismo sucede en el ámbito de los comedores escolares - planteó-. Entre marzo y abril, tuvimos un aumento de 16 mil copas de leches y de 9 mil raciones en comedores escolares". En total, precisó, se están brindando "460 mil raciones de copa de leche y 178 mil en comedores escolares".
Contexto
Los datos fueron vertidos en una conferencia de prensa que ofreció la vocera este jueves en la Casa de Gobierno. Fue después de que se conociesen los datos difundidos este miércoles por la Universidad Católica Argentina, en el marco de la Encuesta de Deuda Social.
Según esos números, seis de cada diez niños en el país son pobres, y el 30% "no come regularmente". La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%.
Casi en simultáneo, también se conocieron los datos difundidos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación respecto de personas en situación de calle. De acuerdo con esa información, Santa Fe ocupa el segundo lugar sólo después de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el registro, en la provincia fueron contabilizadas 1.328 personas en dicha situación.
Otros temas
En otro orden, Coudannes aludió a la situación de emergencia hídrica que atraviesa el norte provincial. Lamentó que nuevamente se registrasen precipitaciones en la localidad de Villa Minetti y reveló que el gobierno ya declaró la emergencia agropecuaria para los departamentos Vera, General Obligado y Nueve de Julio. Asimismo, anunció que se encuentran disponibles cuatro líneas de crédito para productores afectados, que se harán operativas a través del CFI y del Banco Santa Fe.
Mencionó, en paralelo, que el gobierno de Santa Fe ha encarado la ejecución de "260 obras públicas" para prevenir inundaciones y defender a las poblaciones y sectores productivos. "Esto nos diferencia del gobierno kirchnerista – lanzó-; nos diferencia del pasado. Tenemos un gobernador que se ha puesto la situación al hombro. Había una situación de abandono que decidimos cambiar . Y hoy tenemos equipos de trabajo monitoreando todo el territorio", concluyó.