La "preocupación de todos"

Aumentó la demanda social en Santa Fe y las raciones en comedores escolares

Así lo reveló la vocera gubernamental, Virginia Coudannes. Según precisó, la asistencia en raciones creció un 30% y las partidas del Ministerio de Desarrollo Social, en un 20%. "Tenemos una economía que claramente no arranca", aseguró.