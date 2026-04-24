Alivio en marzo para un trimestre en rojo

La industria argentina detuvo su caída pero sigue marcada por la diferencia entre sectores

Tras la fuerte caída de febrero en el sector fabril medido en el EMAE, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en marzo una ligera mejora interanual (+0.6%). Retroceso en el primer trimestre del 2,3% interanual. Baja la capacidad ociosa y crecen las exportaciones.