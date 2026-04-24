La actividad industrial argentina ha comenzado a dar señales mixtas que invitan tanto al optimismo cauteloso como a la preocupación sectorial. Según el último informe del Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, en marzo de 2026 la industria interrumpió ocho meses consecutivos de retroceso al registrar una ligera mejora interanual del 0,6%
La industria argentina detuvo su caída pero sigue marcada por la diferencia entre sectores
Tras la fuerte caída de febrero en el sector fabril medido en el EMAE, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en marzo una ligera mejora interanual (+0.6%). Retroceso en el primer trimestre del 2,3% interanual. Baja la capacidad ociosa y crecen las exportaciones.
A pesar de este respiro, el primer trimestre del año cerró con una contracción acumulada del 2,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.
La característica saliente de este periodo es la profunda disparidad en la evolución de las distintas ramas fabriles, lo que dibuja una industria a "dos velocidades". Los sectores vinculados a la energía y los insumos básicos muestran un dinamismo notable: la refinación de petróleo lideró el crecimiento con un alza del 9,5% en el trimestre, alcanzando su volumen procesado más alto desde 2008.
Le siguieron la producción de químicos y plásticos (+2,6%) -impulsada por agroquímicos y un rebote técnico tras paradas de planta el año anterior- y el sector de alimentos y bebidas (+0,8%).
En la vereda opuesta, el bloque industrial más tradicional y orientado al consumo interno sufre el mayor impacto negativo. La producción automotriz se desplomó un 19,3% en el trimestre, siendo responsable de casi el 70% de la caída total de la industria.
Otros sectores en rojo incluyen la metalmecánica (-8.5%), los despachos de cigarrillos (-5,8%) y los minerales no metálicos (-4%), a pesar de un repunte puntual en los despachos de cemento durante marzo.
Diferencias en el pulso
Al comparar el desempeño del sector manufacturero, es crucial distinguir entre las mediciones y sus tiempos. Mientras que el IPI de FIEL ya cuenta con datos preliminares de marzo de 2026 mostrando un avance del 0,6% interanual, los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondientes a febrero de 2026 arrojaron una caída del 8,7% interanual para la industria manufacturera.
Esta brecha temporal es clave: el dato de febrero del EMAE reflejó un mes particularmente malo, marcado por menos días hábiles y un paro general, lo que interrumpió la recuperación que se venía insinuando en los meses previos.
Por el contrario, la medición de marzo de FIEL sugiere que el "piso" de la caída podría haberse encontrado, aunque la medición desestacionalizada mensual de marzo mostró un retroceso del 1,6% respecto a febrero, debilitando la señal de una recuperación inmediata y sostenida.
Análisis laboral
El panorama del empleo en el sector presenta un desafío estructural debido a la naturaleza del crecimiento actual. Los sectores que están impulsando el freno de la caída -como el petróleo, la minería y el agro- no son necesariamente los que más puestos de trabajo generan por unidad de producto.
Según analistas, existe una preocupante falta de "efecto derrame" desde estas ramas ganadoras hacia el resto de la economía. De todas maneras, la provincia de Santa Fe muestra impactos relativamente menores en sus Pymes, por una estructura productiva previa que -incluso con políticas activas de la provincia- se viene reconvirtiendo en proveedora de Vaca Muerta y de la minería.
Pero en general, los sectores intensivos en empleo, como la propia industria manufacturera, el comercio y la construcción, continúan perdiendo terreno frente al entorno macroeconómico. La fragilidad de la demanda interna, golpeada por el bajo poder adquisitivo y el encarecimiento de la producción local frente a bienes importados, limita la creación de nuevos puestos.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta una tasa de desocupación del 7,6% para el primer trimestre de 2026, lo que refleja la dificultad de la industria para absorber mano de obra en un proceso de transformación tan heterogéneo.
Capacidad ociosa y exportaciones
Cabe recordar que el último dato oficial publicado por el INDEC (correspondiente a febrero de 2026) indica que la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) se ubicó en el 54,6%.
Este valor representa una caída respecto al mismo mes del año anterior (febrero de 2025), cuando el indicador marcaba un 58,6%. Aunque muestra una leve recuperación mensual comparado con el 53,6% de enero de 2026, la industria sigue operando en niveles históricamente bajos.
Al mismo tiempo, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el INDEC el pasado 20 de abril de 2026, los valores correspondientes a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) para el mes de marzo indicaron exportaciones por US$ 1.836 millones, con un incremento del 8,4% interanual, gracias a una suba del 6,5% en las cantidades exportadas y un 1,8% en los precios.