Santo Tomé

Voces en Foco: Di Pace analizó el futuro del comercio y la "economía a dos velocidades" en el nuevo Country Plaza

Con el ambicioso centro comercial como escenario, se llevó a cabo el sexto encuentro del ciclo de charlas organizado por Torre Puerto. El economista Damián Di Pace desmenuzó los desafíos del sector ante un consumo que cambia de piel, mientras que María José Correa confirmó que la obra ya entró en su etapa final con un éxito comercial rotundo.