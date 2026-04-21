Este martes, el sector productivo y comercial de la región se dio cita en un escenario que ya empieza a mostrar su fisonomía definitiva. A la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, a apenas 10 minutos del centro de la capital provincial, se desarrolló una nueva edición de Voces en Foco, el ciclo de charlas con mirada innovadora impulsado por la desarrolladora Torre Puerto.
Voces en Foco: Di Pace analizó el futuro del comercio y la "economía a dos velocidades" en el nuevo Country Plaza
Con el ambicioso centro comercial como escenario, se llevó a cabo el sexto encuentro del ciclo de charlas organizado por Torre Puerto. El economista Damián Di Pace desmenuzó los desafíos del sector ante un consumo que cambia de piel, mientras que María José Correa confirmó que la obra ya entró en su etapa final con un éxito comercial rotundo.
La jornada gris -que acompañó, sin lluvias-, funcionó como una "apertura simbólica" de Country Plaza a la sociedad, contó con un panel de lujo integrado por el Lic. Damián Di Pace, economista y director de Di Pace & Co, quien presentó los ejes de su trabajo "El futuro del comercio que se viene"; María José Correa, CEO de Torre Puerto; y Leandro Canabe, CEO de Café Martínez.
Ante un público colmado de comerciantes, figuras políticas, constructores y referentes del Real Estate, se debatió sobre las tendencias que están redefiniendo el consumo en Argentina.
La economía de "dos velocidades"
Damián Di Pace previo a su exposición en diálogo con la prensa hizo un diagnóstico sobre la actualidad nacional, describiendo lo que denominó una "economía a dos velocidades". Según el analista, mientras el sector externo muestra cifras récord —con una balanza comercial superavitaria impulsada por la energía y el agro—, el mercado interno transita un escenario de "freno de mano".
"Tenemos una caída de ventas minoristas interanual del 0,6%, mientras que el e-commerce crece al 26,2%. El comercio hoy tiene dos caras", explicó Di Pace. En este contexto, el economista señaló que el comerciante debe entender que el ciclo económico cambió: "Ya no sirve el stockeo como refugio ni el consumo impulsivo por inflación. Hoy el mercado exige diferenciación, valor agregado y fidelización".
El futuro: digitalización y experiencias físicas
Para Di Pace, el éxito de proyectos como Country Plaza radica en interpretar que la gente busca espacios abiertos y de cercanía. "Los shoppings cerrados quedaron como un formato del pasado. El futuro es omnicanal: la gente puede comprar por una app, pero viene aquí a buscar una experiencia social única, algo que la tecnología no puede reemplazar", afirmó.
Respecto a la Inteligencia Artificial, el especialista fue tajante: "Es una herramienta fundamental para mejorar la productividad y la toma de decisiones, pero el contacto humano y la empatía siguen siendo el ADN del comercio. La diferenciación estará en brindar experiencias sociales que no nos queramos perder".
Country Plaza: en la recta final y con 80% de ocupación
Por su parte, María José Correa compartió el entusiasmo por el avance de la obra, que se encuentra en sus etapas finales a pesar de las inclemencias climáticas. "Teníamos 18 meses de obra y estamos cumpliendo los plazos. El equipo lleva contados 47 días de lluvia, pero el proyecto está sumamente saludable", detalló a El Litoral la CEO de Torre Puerto.
El dato más relevante de la jornada fue el éxito comercial del emprendimiento: "Hoy tenemos una vacancia de apenas el 20%. El resto de los locales ya están todos alquilados", reveló Correa, subrayando la gran aceptación de esta propuesta que busca unir el distrito de urbanizaciones especiales con la ciudad de Santo Tomé.
El diseño de Country Plaza está pensado como un hub de servicios y gastronomía para una zona de familias jóvenes. "Está diseñado para las generaciones futuras. Queremos que los vecinos de Santa Fe, Santo Tomé, Franck, San Carlos y Esperanza se apropien de este lugar, tal como sucedió con Puerto Plaza", concluyó Correa. El centro comercial contará con accesibilidad total, siendo pet friendly y fomentando el uso de bicicletas y monopatines, consolidándose como el nuevo faro de servicios en la autopista.