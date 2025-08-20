Di Pace afirma que el gobierno "se juega todo" en las elecciones

Damián Di Pace no ve -más allá del eventual resultado de agosto- una inflación que supere el 2% mensual hacia fin de año. Sugiere que el gobierno no acumuló reservas para mantener vigente el "riesgo de regreso del kirchnerismo" antes de las elecciones, pero advierte que tres meses con las altas tasas usadas para secar la plaza y mantener el tipo de cambio, puede resultar más que costoso.
-Los empresarios están pendientes de la elección... ¿deberían estar mirando más a la Inteligencia Artificial?
-Creo que el proceso de adopción tecnológica, de la Inteligencia Artificial, para el sector empresario es muy importante. Va a ser muy disruptivo. Si hablás con la Pyme, le cuesta porque quizás están muy acostumbrados a un proceso de trabajo donde no incorporan este tipo de herramientas. En la economía argentina estamos en tensión con la competitividad; probablemente la productividad la vas a lograr con esta opción.
-¿Puede una Pyme competir en aplicación de IA con las grandes empresas?
-Justo estoy escribiendo un libro sobre "El Futuro de las Pymes" que sale en noviembre. Creo que tienen muchas más posibilidades si se convierten en un microprogramador. Si pueden programar sus procesos con Inteligencia Artificial, van a poder generar más niveles de productividad y abordar pequeños nichos de mercado con mucho volumen, que no son muy interesantes para grandes empresas pero son muy potentes para una empresa pequeña. El proceso de adopción de IA va a ser muy importante.
El economista dijo que las Pymes que puedan "programar sus procesos con Inteligencia Artificial, van a poder generar más niveles de productividad y abordar pequeños nichos de mercado con mucho volumen". Foto: Flavio Raina.
-Hay un temor por el impacto en el empleo.
-Eso probablemente esté. Pero probablemente va a generar nuevas fuentes de laburo. Y no olvidemos -vayamos a la esencia de la economía- que el ser humano es un ser social. El ser humano se quiere encontrar, necesita comunicar. Y queda absolutamente comprobado que no es lo mismo tener una mascota perro que una mascota robot. Y no es lo mismo encontrarse con un robot que encontrarse con un amigo.
-Para el empresario Pyme, sin embargo, los temores inmediatos están puestos en la política. Hablaste de productividad y están pendientes las reformas laboral, previsional y tributaria, que dependen en mucho del clima poselectoral.
-En la Argentina, la presión tributaria respecto del PBI en el año 1993 era del 19,7%; Milei toma el gobierno con una del 27,6% y ahora es del 30%. Se subió Ingresos Brutos, se subieron las tasas municipales... un proceso donde vos tenés superávit fiscal primario, superávit financiero, pero no podés bajar impuestos, es un proceso que deja afuera la competitividad. La economía costosa condiciona la posibilidad de generar un mayor proceso exportador. La reforma tributaria es esencial, pero tiene que haber acuerdos. Hay una estimación que hace el Ieral de la Fundación Mediterránea, según la cual Argentina creciendo al 5% los próximos 8 años, podría recién bajar el nivel de presión tributaria unos 8 a 9 puntos del PBI.
-¿Ese crecimiento sostenido del PBI es posible sin bajar impuestos?
-Para ese crecimiento sostenido vamos al tema de la reforma laboral. Argentina tiene que ir a un proceso de estabilización que todavía está en juego. La Argentina no genera empleo en términos reales; hoy el empresario que toma un empleado tiene un triple riesgo: un bloqueo del sindicato, el récord de juicios laborales por accidentes de trabajo (150 mil) y la falta de un proceso flexible para que la relación no sea rígida. Entonces queda rígido el stock pero no mejora el flujo; le pasa mucho al empresario Pyme y miPyme, que dice que puede crecer pero no toma empleo por el riesgo que corre.
-Si yo fuera Luis Caputo, diría: nosotros ya bajamos impuestos. Es el turno de las provincias. Pero entonces los gobernadores dicen que si no cobran Ingresos Brutos, no pueden hacer obra pública abandonada por Nación. Y alguien la tiene que hacer.
-Creo que necesariamente tiene que haber un proceso de negociación en el tema de coparticipación, sin ninguna duda, sobre lo que pasa con los impuestos nacionales. Si vamos o no a un Iva provincial para que pase a ser competencia de las provincias la atracción de inversiones y la generación de consumo para lograr más nivel de recaudación. La otra parte no menor es la obra pública. Es real que las provincias con mejor resultado fiscal provincial pueden tomar deuda para hacer obras, pero es real que hay rutas que son menos financiables que otras. Creo que ahí el Estado nacional en algún momento va a tener que estar; no veo que la obra pública pueda ser toda privada.
"¿El tipo de cambio puede corregirse..? sí, pero nadie está pensando en un tipo de cambio de $ 3 mil", aseguró Di Pace, que fue invitado a disertar en Santa Fe. Foto: Luis Cetraro.
-¿Hizo bien o mal el gobierno en no aprovechar la ventana de liquidaciones del campo para acumular reservas?
-El gobierno dice que hay un riesgo electoral, que es que vuelva el kirchnerismo. Y muestra que si se hubiesen acumulado reservas, probablemente se hubiese minimizado el impacto del riesgo electoral.
-Comprar dólares hubiera alimentado la disponibilidad de pesos, con riesgos de que vayan a inflación o dólar.
-Por lo cual el gobierno se hubiese sentido obligado a absorber mayor cantidad de pesos... hay que ver a qué nivel de tasas. No digo lo que debió haber hecho el gobierno, sino lo que el mercado lee: dice que hay riesgo electoral, pero no si hubieses tenido reserva. El gobierno lo fundamenta: termina diciendo que no acumulará reservas hasta que no termine la elección. Desde la perspectiva del gobierno es racional no acumular más, porque no quiero emitir pesos contra dólares.
-Entonces es razonable la sospecha de que va a haber un salto en el dólar que "flota".
-Es interesante ese razonamiento. Yo digo que si este proceso de absorción de pesos (con altas tasas) no se hubiese dado, probablemente en el proceso eleccionario corríamos el riesgo de ir a busca el dólar a la luna, cuestión que no se va a dar. ¿El tipo de cambio puede corregirse..? sí, pero nadie está pensando en un tipo de cambio de $ 3 mil. Y digo algo muy importante: en junio-julio del año pasado, cuando se terminó el put con los bancos, los contratos que tenían con el gobierno anterior, los bancos agarraron los pesos y fueron contra el dólar. El tipo de cambio nominal paralelo fue a $1480. A valor de hoy serían $ 1900. Estábamos peor desde el punto de vista de estos excedentes de pesos respecto de dólares. Pero sí es verdad, si este proceso se sostiene tres meses con tasas del 65%, podemos correr un riesgo de una nueva bola de este tipo de instrumentos.
-Si la macro se estabiliza y las elecciones le dan buenas señales a Wall Street... ¿mejora la posibilidad de que baje el Riesgo País y de que Luis Caputo postergue vencimientos a menores tasas?
-El gobierno está esperando que en la última fecha de este torneo, que es la elección de octubre, suceda eso. Se la juega todo por todo. Si se da un resultado favorable hacia un Congreso componedor, vas a tener baja del riesgo país y no vas a tener salto cambiario. Probablemente ahí tenemos efecto contrario: un tipo de cambio retrasado muy costoso. Ahí el mercado va a leer si empiezan las reformas, para obtener la competitividad por las reformas que necesita la economía y no por depreciación del peso frente al dólar".
La polémica del superávit
Sobre la polémica en torno al superávit que "esconde" intereses de deuda no contabilizados, Di Pace señaló que "la Argentina tiene superávit primario. El último dato (julio) dio que el balance financiero fue deficitario por pago de deuda. Las cuentas son disímiles; muchos dicen que si la Argentina no hubiese ajustado las cuentas públicas,no hubiese habido superávit primario.
"Sobre el superávit financiero -añadió- con estos niveles de tasas, lo que está en dudas es su sostenibilidad. Si efectivamente vas a iniciar un proceso de déficit por el nivel de tasas que se están pagando en el mercado. Veremos cómo sigue el ciclo. A la Argentina, en este proceso eleccionario, se le vencen 9 billones de pesos; no veo la posibilidad de consolidar el superávit financiero si convalidás tasas del 65% como en la licitación de esta semana".
Aclaró que "si vamos a tasas más razonables, vamos a estar en otras circunstancias. Pero tengamos en cuenta que hoy estamos con tasas que más que duplican la inflación mensual. Y muchos en el mercado dicen que eso parecería innecesario. Costó mucho el proceso de salidas de las Lefis, los bancos están enojados porque subieron los encajes".
Expuso el economista que "va a ser un dato de laboratorio social -yo con 47 años lo veo por primera vez- el resultado de un gobierno que va a las elecciones sin un 'plan platita' sino con un 'plan aspiradora'. Esto nunca lo viví".
Luz, ¿aurora u ocaso?
En el programa de stream (youtube) "Economía de Quincho" -que conduce Di Pace- el analista Jorge Giocobbe expuso que la "Esperanza" se impone en la sociometría previa a las elecciones. "Para que conste -dice Di Pace- no acuerdo con Jorge. Él dice que el proceso electoral no define tanto; para mí define un montón".
Expuso que "el proceso electoral marca una visión de horizonte. Si veo un Congreso componedor de reformas, no voy a estar a la expectativa de si las reformas serán inmediatas, pero sí voy a ver la posibilidad de un horizonte en el tiempo. Si soy empresario y veo la luz, no voy a estar esperando que la aurora se convierta en sol. "Pero ojo -advirtió- que si es lo contrario, puedo estar viendo el ocaso".
