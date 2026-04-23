Los tres relevamientos de consumo difundidos este jueves por el INDEC marcaron bajas durante el segundo mes de 2026. La encuesta de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings muestran un mercado interno con señales de retracción en términos reales.
El INDEC registró caídas en las ventas de supermercados, mayoristas y shoppings en febrero
Los informes mostraron caídas reales en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras durante febrero. El gasto cotidiano siguió flojo, el canal mayorista perdió el impulso de enero y los centros de compras también retrocedieron.
En supermercados, las ventas a precios constantes cayeron 3,1% interanual y mostraron una mejora apenas marginal de 0,3% frente a enero en la serie desestacionalizada; en autoservicios mayoristas, la baja fue de 1,2% contra febrero del año pasado y de 0,7% respecto del mes previo; y en centros de compras el retroceso fue de 2,1% interanual y de 1,8% mensual en la medición desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, los supermercados quedaron en -2,1%, los shoppings en -1,1% y los mayoristas apenas lograron sostener un 0,1% positivo.
La comparación con enero deja una señal bastante nítida del freno en el consumo. El mes anterior, los supermercados habían retrocedido 1,2%, los centros de compras 0,1% y los autoservicios mayoristas todavía mostraban una suba de 1,3% interanual. El consumo, visto en conjunto, quedó otra vez partido entre facturación nominal alta por inflación y volumen real todavía en retirada.
Supermercados
En los supermercados, el dato duro siguió siendo el de cantidades. El propio informe resume que “el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,1% respecto a igual mes de 2025”, mientras que el acumulado de enero-febrero exhibe una baja de 2,1%. La mejora mensual desestacionalizada fue de apenas 0,3%, con una tendencia-ciclo sin densidad para hablar de recuperación.
En valores corrientes, la facturación total de febrero llegó a $2.214.141,6 millones, con una suba nominal de 23,5% interanual. El ticket promedio se ubicó en $35.058 y las ventas por metro cuadrado en $654.543, mientras que el personal ocupado cayó 2,0% frente al mismo mes de 2025, hasta 97.839 trabajadores.
El reparto por rubros también cuenta cosas. A precios corrientes, los mayores aumentos interanuales se dieron en Carnes (46,9%), Verdulería y frutería (37,0%), Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (29,0%) y Alimentos preparados y rotisería (28,4%). En sentido inverso, Electrónicos y artículos para el hogar cayó 7,1% nominal, un dato que sugiere que el consumo más discrecional siguió sintiendo el freno. Dentro del total, Almacén explicó el 25,3% de las ventas corrientes, Carnes el 14,4% y Artículos de limpieza y perfumería el 13,8%.
Los medios de pago siguen mostrando una mutación en los hábitos de compra. La tarjeta de crédito concentró el 43,6% de las ventas y la de débito el 25,0%. El efectivo quedó en 16,8% y “otros medios” —billeteras virtuales, QR, vales y similares— representaron 14,6%, con una suba interanual de 54,9%, la más alta de todos los instrumentos. Así, las ventas se sostienen cada vez más sobre estrategias de financiamiento.
También aparece otra señal de época en la forma de vender. El 97,3% de las ventas se hizo todavía en el salón comercial, pero el canal online ya movió $60.089 millones, equivalentes al 2,7% del total, con una suba nominal de 14,9%.
Mayoristas
En los autoservicios mayoristas, febrero dejó una imagen menos mala que la de supermercados, pero igualmente contractiva. El índice de ventas a precios constantes mostró una baja de 1,2% interanual y de 0,7% frente a enero en la serie desestacionalizada. El acumulado del primer bimestre quedó en 0,1% positivo, apenas arriba de cero.
La facturación corriente del canal llegó a $329.001,8 millones, con una suba nominal de 23,6% interanual. El ticket promedio fue de $44.110, las ventas por metro cuadrado se ubicaron en $339.331 y el personal ocupado cayó 8,0%, hasta 13.111 trabajadores. Esa caída del empleo es bastante más severa que la de supermercados.
En los rubros de ventas corrientes, los mayores saltos se dieron en Carnes (62,2%), Almacén (30,2%), Otros (26,0%) y Panadería y Lácteos con 23,5% cada uno. La composición interna fue muy distinta a la de supermercados: Almacén explicó el 42,6% de las ventas y Artículos de limpieza y perfumería otro 26,4%, mientras que carnes apenas representó 3,5% del total.
Los medios de pago, además, dejaron un dato llamativo. En febrero, el efectivo representó 26,4% de las ventas y subió 57,0% interanual; los otros medios, 31,9%, con una suba de 42,8%; la tarjeta de crédito, 25,9%, con alza de 10,2%. Pero la tarjeta de débito cayó 13,6% nominal y quedó con una participación de 15,8%. Una variación que en contexto inflacionario, retrocede en términos nominales expresando pérdidas reales.
Shoppings
Los centros de compras siguieron mostrando que el consumo más asociado al ocio, la indumentaria y el gasto no imprescindible tampoco encontró un rebote claro. En febrero, el índice de ventas a precios constantes cayó 2,1% interanual y 1,8% frente a enero en la serie desestacionalizada. El acumulado del bimestre quedó en -1,1%, luego de que enero ya había mostrado un leve rojo de -0,1%. El dato real, otra vez, fue peor que el del mes previo.
En valores corrientes, las ventas totales de los shoppings alcanzaron $495.867 millones, con una suba nominal de 17,9%. A nivel territorial, la Ciudad de Buenos Aires registró $136.908 millones y los 24 partidos del GBA $158.884 millones. La Región Pampeana sumó $112.715 millones, con una mejora interanual de 20,6%. Por detrás quedaron Cuyo con $36.038 millones, Norte con $25.284 millones y Patagonia con $26.038 millones.
En la composición del gasto, casi la mitad se concentró en consumo vinculado a la ropa. El resumen del informe ubica en 46,9% la participación conjunta de indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos. Más atrás quedaron patio de comidas, alimentos y kioscos con 19,9% y electrónicos, electrodomésticos y computación con 9,9%.
Hay además dos indicadores que ayudan a entender el tipo de consumo que sigue circulando por ese canal. Las ventas promedio por local activo fueron de $92 millones en el total país, mientras que las ventas promedio por metro cuadrado llegaron a $475.306. En la Región Pampeana, el promedio por local fue de $70 millones y el de ventas por metro cuadrado de $437.250.