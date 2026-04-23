Consumo planchado

El INDEC registró caídas en las ventas de supermercados, mayoristas y shoppings en febrero

Los informes mostraron caídas reales en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras durante febrero. El gasto cotidiano siguió flojo, el canal mayorista perdió el impulso de enero y los centros de compras también retrocedieron.