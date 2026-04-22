Expectativas a la baja

Frío clima hacia junio predomina entre industriales y supermercadistas

Balances negativos en la confianza empresarial de cara al segundo trimestre del año. Industria siguió siendo la más golpeada, con un ICE de -18,3%, mientras que supermercados y autoservicios mayoristas marcaron -6,2%. En ambos casos, la demanda aparece como el principal freno.