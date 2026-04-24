“Estamos convencidos de que mayor infraestructura y mayor financiamiento son el camino”, subrayó este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario el gobernador de la provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro en su discurso, el de cierre en el acto del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, que tiene fuerte carácter simbólico, mucho más este año en que se viene una campaña récord (el campo, en plena promesa a futuro con Vaca Muerta, ratificará más de 35.000 millones de dólares) y en que Nación prácticamente abandonó por completo cualquier aporte para la logística que le asegura los mayores fondos frescos para la gestión, con devolución cero a Santa Fe. El tono y el contenido del discurso del gobernador fueron directo a la yugular, ante la callada presencia del director nacional de Agricultura de la Nación, Jorge Gambale, quien aguantó con estoica cara de póker la andanada dirigida al gobierno nacional.
Pullaro: “Nos hacemos cargo de obras que corresponden al gobierno nacional”
El gobernador de la provincia fue enfático y directo este viernes, al cerrar la lista de oradores en el acto del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, al cuestionar el completo cese de aportes nacionales tanto para obras de infraestructura y rutas, como en partidas básicas relacionadas con salud y educación.
También Pullaro volvió a reclamar la eliminación de las retenciones. Un rato antes, el equipo técnico de la BCR, que comanda Julio Calzada, presentó un nuevo informe elaborado por su Dirección de Información y Estudios Económicos, en el que se analiza el impacto fiscal de un escenario de eliminación de los derechos de exportación en Argentina.
La importancia de la infraestructura
Durante el acto, el gobernador Pullaro destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”. Y sostuvo además, que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más”. "Tras 28 meses de gestión -dijo-, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.
En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.
Pullaro -que recibió aplausos en diferentes tramos de su discurso- recordó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó. De hecho, Pullaro sostuvo que Santa Fe "no recibe un peso" de esas retenciones. Y tampoco tiene devolución alguna en materia de infraestructura. Al contrario: no se mantienen las rutas nacionales. “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó. No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.
Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.
En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.
Mayor financiamiento y reducción impositiva
El gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.
Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.
En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.
Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.
Por último, el mandatario agradeció el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario durante los momentos más críticos en materia de seguridad. “Al inicio de la gestión enfrentamos una situación compleja. Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación, puede revertir escenarios adversos”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que actualmente la provincia registra “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.
Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Miguel Simioni (actual y anterior presidentes de la entidad anfitriona); el senador por Rosario, Ciro Seisas; los ministros Puccini, Olivares y Enrico; la titular del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck; y el jefe de Gobierno de la Municipalidad local Sebastián Chale (el intendente Pablo Javkin, participa de un foro de alcaldes en Madrid), entre otros.