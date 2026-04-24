Lo afirmó en la Bolsa de Comercio de Rosario

Pullaro: “Nos hacemos cargo de obras que corresponden al gobierno nacional”

El gobernador de la provincia fue enfático y directo este viernes, al cerrar la lista de oradores en el acto del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, al cuestionar el completo cese de aportes nacionales tanto para obras de infraestructura y rutas, como en partidas básicas relacionadas con salud y educación.