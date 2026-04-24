El gobierno de Santa Fe informó a dirigentes empresarios de esta capital la decisión de licitar para para la explotación privada la playa de contenedores e incluso aportar fondos si fuere necesario para iniciar el proceso. En la mesa constituida en Casa de Gobierno se mencionó un plazo de 90 días para tener listo el pliego correspondiente.
Puerto de Santa Fe: Provincia anunció que licitará la playa de contenedores
El objetivo es elaborar el pliego en los próximos 90 días y tener seleccionado un operador antes de finalizar el año. Apuesta a transformar al puerto en un nodo logístico activo que impulse exportaciones, genere empleo y reduzca la dependencia de otras terminales.
La decisión se conoció tras la reunión que el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo con la Mesa de Entidades Productivas santafesinas realizado en dependencias de la gobernación. El mandatario recibió a los empresarios acompañado del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; los secretarios de Agricultura y Ganadería, y de Transporte y Logística, Ignacio Mántaras y Mónica Alvarado, respectivamente; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el presidente del Ente Portuario de Santa Fe, Leandro González, y el coordinador del Gabinete Municipal, Víctor Hadad quien es representante del gobierno local en el Ente.
Del lado empresarial se sentaron directivos de la Cámara de Comercio Exterior, la Sociedad Rural local, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, el Centro Comercial y ADE.
La playa de contenedores estuvo concesionada en diversas ocasiones y el objetivo del plazo de 90 días para elaborar el nuevo pliego es conocer las ventajas y desventajas de cada proceso.
En Gobierno se informó que el objetivo de la reunión apunta a que la futura terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe se convierta en un motor de la economía regional. Días atrás, ante una consulta de El Litoral, el gobernador Pullaro había adelantado la decisión de concesionar la terminal.
"Creemos que este puede ser un puerto de contenedores, que si se le mejora la infraestructura, cómo estamos llevando adelante, tiene mucho potencial fundamentalmente en la Región Centro, pero particularmente la capital, la zona de Rafaela, la zona del norte. Se podrían abaratar muchísimo la logística desde el puerto de Santa Fe" dijo entonces el gobernador. "A este puerto le falta mucho, pero es un acuerdo que tenemos que llevar fundamentalmente con las cámaras y con el sector privado. El sector privado se tiene que apropiar también del puerto de Santa Fe y tiene que comprender que va a abaratar muchísimo los costos si empieza a salir desde aquí y no lo traslada a Rosario o a los puertos de más al sur" , añadió entonces.
Después de la reunión con las entidades productivas santafesinas, Puccini dijo la concesión "es la base concreta para transformar al Puerto de Santa Fe en un nodo logístico competitivo, con reglas claras, inversión real y una articulación público-privada sostenida en el tiempo."
Durante la reunión se analizó la situación actual de la terminal, que si bien cuenta con infraestructura operativa y una ubicación estratégica sobre la Hidrovía, se encuentra subutilizada debido a la falta de un operador con capacidad de inversión y gestión que le otorgue escala.
Pullaro enfatizó que el proceso licitatorio debe ser transparente, competitivo y abierto, garantizando la pluralidad de ofertas y condiciones claras que aseguren la plena operatividad del puerto. "Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de dar garantías de seriedad y reglas claras, porque lo que está en juego es la confianza de los sectores productivos y la posibilidad de que Santa Fe compita de igual a igual con otros puertos del país", afirmó.
Ante los empresarios, el ministro hizo un raconto del trabajo realizado. "Se hicieron inversiones eléctricas y se invitó a provincias como Córdoba y Tucumán, que han visitado la terminal portuaria para evaluar qué podían hacer; además, hablamos con operadores privados que trabajan en otros puertos. A partir de allí, tomamos la decisión de avanzar con una licitación pública, una concesión privada del puerto de contenedores, para contar con una competencia transparente y conocer si hay operadores interesados".
La construcción del pliego llevará entre 60 y 90 días. Sobre el tiempo, Puccini dijo "no queremos rifar el puerto; a veces, cuando se concesiona, hay que establecer condiciones que aseguren que quien lo tome muestre y demuestre en el día a día que está operando, porque no queremos que quede en manos de operadores que lo paralicen. Estamos compitiendo con otros puertos del país, fundamentalmente con los de la provincia de Buenos Aires, por eso, el operador que pretenda estar debe tener el interés y demostrarlo con acciones y planes comerciales que mantengan el puerto activo y al servicio de las economías regionales y locales", agregó.
El proyecto contempla un área inicial de 20.000 m2, con posibilidad de ampliación en otros 10.000 m2 en función de la productividad, y parte de una infraestructura ya disponible en condiciones de ser aprovechada de manera inmediata.
Entre los aspectos clave que deberá contemplar el pliego licitatorio se destacan la definición de un canon razonable, plazos adecuados que permitan amortizar inversiones, compromisos de inversión obligatoria, metas concretas de movimiento de carga y mecanismos de control estatal.
Salida de granos
Desde el Puerto de Santa Fe partió un nuevo embarque de granos con el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Paraná Towage I y Flotar Cristina, que trasladaron 8.000 toneladas hacia el puerto de San Lorenzo.
La carga estuvo integrada por 6.500 toneladas de maíz de la Cooperativa San Justo y 1.500 toneladas de trigo de la Cooperativa Videla, en un esquema de trasbordo de cabotaje. Esta modalidad permitió abaratar costos y evitar la circulación de entre 250 y 300 camiones en las rutas provinciales.
La jornada ratifica la decisión de la gestión provincial de apostar al transporte fluvial como alternativa estratégica para reducir costos, minimizar el impacto ambiental y consolidar al Puerto de Santa Fe como nodo logístico regional.
Autoridades provinciales remarcaron que este embarque es también un reflejo de la fuerza del cooperativismo santafesino y del potencial productivo de la provincia, que recupera protagonismo con la reactivación del puerto capitalino.
El embarque se suma a un trimestre histórico para la logística santafesina: entre enero y marzo de 2026, el sistema provincial movilizó 1,2 millones de toneladas en puertos y aeropuertos, con 860 operaciones registradas. El Puerto de Santa Fe aportó 46.864 toneladas, mientras que Rosario superó el millón de toneladas y Villa Constitución alcanzó 81.975.
En este mismo período, se movilizaron un total de 51.220 toneladas de cereal (sorgo, maíz y trigo), de las cuales 30.225 toneladas fueron transportadas por vía terrestre y 20.995 toneladas por vía fluvial. Dentro de este mes se prevé además el despacho fluvial de entre 6.000 y 8.000 toneladas adicionales, consolidando la tendencia de crecimiento y diversificación en las modalidades de transporte.