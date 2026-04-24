El gobernador con la Mesa de Entidades Productivas

Puerto de Santa Fe: Provincia anunció que licitará la playa de contenedores

El objetivo es elaborar el pliego en los próximos 90 días y tener seleccionado un operador antes de finalizar el año. Apuesta a transformar al puerto en un nodo logístico activo que impulse exportaciones, genere empleo y reduzca la dependencia de otras terminales.