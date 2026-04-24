Pedido de diálogo interno

Cruce de misivas: mientras llegan referentes nacionales, hubo respuesta de la cúpula del PJ

La conducción partidaria del peronismo de Santa Fe contestó las misivas que habían enviado referentes de varios sectores internos reclamando más apertura. El presidente de la fuerza defendió el sistema de las PASO como herramienta para definir candidaturas.