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Pedido de diálogo interno

Cruce de misivas: mientras llegan referentes nacionales, hubo respuesta de la cúpula del PJ

La conducción partidaria del peronismo de Santa Fe contestó las misivas que habían enviado referentes de varios sectores internos reclamando más apertura. El presidente de la fuerza defendió el sistema de las PASO como herramienta para definir candidaturas.

Referentes nacionales del peronismo comienzan a desembarcar en Santa Fe Créditos: Luis CetraroReferentes nacionales del peronismo comienzan a desembarcar en Santa Fe Créditos: Luis Cetraro
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Mientras distintos referentes nacionales del peronismo comienzan a desembarcar en Santa Fe, las autoridades partidarias a nivel provincial acusaron recibo del pedido de apertura y diálogo que habían formulado varios sectores internos hace exactamente un mes. En una misiva de dos carillas, la cúpula a cargo del ex senador Guillermo Cornaglia, respondió a los planteos con un reconocimiento de que es necesaria y útil la instancia de diálogo interno que se reclama, así como los debates que puedan generarse en tanto sean productivos para fortalecer al partido.

Asimismo, la respuesta expresa coincidencia sobre la necesidad de garantizar la pluralidad interna, el debate crítico y la autocrítica. Sin embargo, la nota de respuesta adolece de una convocatoria formal y concreta.

En otro orden, adhiere el escrito "plenamente" a la defensa del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel provincial y nacional como herramienta para la selección de candidaturas. Y exhorta a los legisladores a que sostengan una postura afín en los diferentes ámbitos parlamentarios que integran. Finalmente, insta a evitar confrontaciones y divisiones internas.

La falta de respuesta de parte de la conducción partidaria había generado la amenaza de algunos portazos, como el del sector que lidera Omar Perotti. El ex gobernador mantiene diálogo frecuente y algunos encuentros con el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Créditos: Luis CetraroLa cúpula del PJ sostiene que es necesaria y útil la instancia de diálogo interno que se reclama Créditos: Luis Cetraro

Las visitas

En medio de una situación interna de cierta ebullición, comienzan a desembarcar en Santa Fe algunas figuras nacionales. Este viernes estará en el sur de la provincia, por ejemplo, Máximo Kirchner. El dirigente estará en las localidades de María Teresa y en Puerto General San Martín. Su arribo es promovido por Florencia Carignano, principal referente de La Cámpora en la provincia. De todos modos, fueron invitados a participar de las actividades referentes de todos los sectores internos del peronismo.

Otra de las visitas agendas para los por próximos días es la de la diputada nacional cordobesa Natalia De la Sota. La legislatura estará el lunes en la ciudad de Rosario y recorrerá algunas otras localidades junto a Diego Giuliano, dirigente del Frente Renovador. El diputado nacional es uno de los que aparece en la grilla de eventuales candidatos a gobernador para 2027. Habrá un almuerzo con empresarios y dirigentes. Y por la tarde, un encuentro con militantes.

Parte de la agenda contará con la presencia de dirigentes de distintas líneas internas del peronismo, como Pablo Corsalini, intendente de la localidad de Pérez; y Caren Tepp, de Ciudad Futura.

Aunque no puedan soslayarse las lecturas político – electorales, el abordaje de temas y problemáticas comunes a la Región Centro serán parte de las conversaciones.

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