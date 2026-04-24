Resaltó infraestructura agropecuaria

Pullaro participó del remate del primer lote de soja de la campaña en la Bolsa de Comercio de Rosario

"Estamos convencidos de que mayor infraestructura y mayor financiamiento son el camino”, subrayó. También volvió a reclamar la eliminación de las retenciones, y destacó la política tributaria de la Provincia.