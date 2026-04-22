El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este miércoles los avances de la Etapa 1 del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, en la ciudad capital, y enmarcó la obra dentro del proceso de transformación urbana que impulsa la Provincia a través de una fuerte inversión en infraestructura.
Pullaro en La Esmeralda: "En tiempos de no inversión, esta obra en Santa Fe es revolucionaria"
El mandatario recorrió la primera etapa del centro de fauna. Destacó que, pese al recorte nacional, la provincia mantiene su ambicioso plan de infraestructura en la capital.
“Esta obra es parte de la transformación que hoy vive la ciudad de Santa Fe”, afirmó el mandatario, al tiempo que subrayó el carácter estratégico del proyecto, financiado íntegramente con un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco del programa Biodiversidad para la Acción Climática. “Pretendemos que este nuevo espacio sea espacio de futuro, que aporte a la ciencia, que aporte a la investigación, que aporte a nuestro sistema educativo” puntualizó Pullaro sobre La Esmeralda.
La Etapa 1 incluyó la construcción del centro de capacitación, el área administrativa, un salón de usos múltiples, sectores de cuarentena para animales y dos espejos de agua. La inversión asciende a más de 2.575 millones de pesos.
Durante la recorrida, Pullaro sostuvo que el cuidado del ambiente constituye una política transversal de su gestión y remarcó que las inversiones públicas continúan pese al contexto económico y al retiro del Gobierno nacional de la obra pública. “En estos tiempos en que en Argentina se mira para otro lado, en un momento donde no se invierte, lo que se está haciendo en la Provincia termina siendo revolucionario.”, señaló.
En esa línea, el gobernador, que estuvo acompañado por la diputada nacional Gisela Scaglia, vinculó la intervención en La Esmeralda con otras obras en marcha en la capital provincial: la renovación de bulevares, el avance del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé y la infraestructura asociada a los Juegos Suramericanos 2026: “Son obras que no solo embellecen la ciudad, sino que mejoran la calidad de vida y quedan como legado para todos los santafesinos”, afirmó.
Garantizar derechos
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó que la intervención implica un cambio de paradigma en el uso del predio. “Toda obra pública garantiza derechos, pero esta inversión suma un desafío conceptual: transformar este espacio en un centro integral de rescate, investigación, educación y vínculo con la comunidad”, explicó.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, puso el foco en el sentido de la inversión pública: “Invertir es destinar recursos hoy para generar beneficios a futuro. Lo hacemos en infraestructura energética, productiva y también en proyectos como este, que amplían capacidades y conocimiento”.
El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, valoró el impacto regional de la obra y sostuvo que “se deja atrás una etapa de abandono para avanzar hacia un espacio abierto a la comunidad y con proyección”.
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti subrayó que el proyecto consolida a Santa Fe como una ciudad que incorpora la agenda ambiental como eje de desarrollo.
La iniciativa La Esmeralda integra rescate y rehabilitación de fauna silvestre, investigación científica, educación ambiental y conservación de la biodiversidad. En su etapa final, el complejo contará con hospital veterinario, áreas de investigación y reproducción, un centro de interpretación, espacios recreativos y un parque público.