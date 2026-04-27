La última semana de abril promete intensa actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, aún sin convocatoria a sesión ordinaria o especial. Si bien toda la atención está puesta en la presentación del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, para su informe de gestión previsto para el miércoles, un día antes habrá intenso movimiento de comisiones.
Diputados: sin sesión pero con agenda cargada en comisiones
Se van a constituir tres bicamerales y la mixta revisora de cuentas. Además, se debatirá el derecho a la protesta social. Todo antes del miércoles, cuando se abrirá el recinto para escuchar a Adorni.
El martes a las 10.30 está convocada la comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside Horacio Pietragalla Corti (UxP) para analizar la situación actual del derecho a la protesta social.
Tal como establece la invitación, se presentarán casos y situaciones sobre la vulneración del derecho a la protesta, con invitados de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos y centrales obreras.
Se descuenta que serán llevados al debate casos de enorme gravedad como la agresión que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo poco más de un año atrás (el 12 de marzo de 2025), en plena cobertura de una movilización frente al Congreso cuando fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza.
A las 14 está convocada Transporte, que preside Jorge Rizzotti (UCR) para analizar varios proyectos, entre ellos el cambio de denominación del aeropuerto internacional ministro Pistarini, de Ezeiza, por "presidente Raúl Ricardo Alfonsín".
También figuran en el temario varios pedidos de informes sobre el avance y estado de obras en varias rutas de jurisdicción nacional.
A la misma hora se va a constituir la Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social Ley 26.425 para establecer autoridades, día y hora de reunión y agenda de trabajo.
A las 15 será el turno de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación (cargo que se encuentra vacante desde hace más de 15 años), y a las 17.30 la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que el año pasado llevó adelante el concurso en el que resultó propuesta María Paz Bertero, abogada de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en cuestiones de género.
Antes, a las 16, quedará constituida la comisión Parlamentaria mixta Revisora de Cuentas.
Lo que falta
Electas las presidencias de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y mientras se van completando el resto de los cargos de cada una (esta semana fue el turno de Cultura), restan varios casilleros por completar en el organigrama del Congreso. Entre ellos, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Ambas fueron solicitadas en varias oportunidades por legisladores de la oposición, pero hasta el momento no figuran en la agenda de las cámaras.
Mientras tanto, sigue vigente y sin debate parlamentario el DNU 941/2025 que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal.
"Algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual viene advirtiendo, entre otros, Maximiliano Ferraro (CC) quien insistió en varias ocasiones en la conformación de la bicameral de Inteligencia.
¿Libertad de expresión el jueves?
La novedad de que habían sido suspendidas las acreditaciones de los periodistas que cubren la actividad desde Casa Rosada (y cerrada la sala desde la que realizan su trabajo) generó numerosas reacciones de varios sectores de la oposición. Entre ellos un pedido de convocatoria a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que preside Guillermo Montenegro (LLA).
Sin respuesta al pedido hasta el momento, una de las opciones es que los vicepresidentes de ese equipo de trabajo convoquen a una reunión informativa que se podría concretar el jueves 30, un día después de la exposición de Adorni
La comisión tiene a Nicolás Trotta (UxP) como vicepresidente 1º y a Lourdes Arrieta (Provincias Unidas).
El pedido está acompañado por las firmas de Germán Martínez, Mónica Frade, Julieta Campo, Diego Giuliano, Esteban Paulón, Raúl Hadad, Romina Del Plá, Juan Marino, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky.