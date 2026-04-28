Los popes libertarios decidieron resguardarse en las afirmaciones que Javier Milei hizo en el encuentro de la Fundación Libertad este lunes por la noche en Parque Norte, en la que por la situación de Jefe de gabinete Manuel Adorni, que expondrá su informe de gestión y sus cuestiones legales personales en Diputados en unas horas, debió volver a oficiar, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, como vocero de la administración nacional, focalizándose en cuestiones estrictamente de orden financiera y monetaria.
Empezó el tiempo de descuento para Adorni, que igual tendrá apoyo incondicional de los Milei
El plan ya está diseñado. El jefe de Gabinete mostrará que no está solo y que tiene el respaldo incondicional de quienes lo promovieron en el cargo. Lo que resta saber es si la estrategia dará los frutos que los libertarios han acordado en una tregua temporal absolutamente necesaria
“Tarde o temprano la inflación y el riesgo país se van a destrozar", remarcó el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Que a la vez agregó que este influjo tiene que ver con “las mentiras del kirchnerismo”. Por su parte, el mandamás de Hacienda aprovechó la apertura de ExpoEfi para reconocer que “el dato de actividad de febrero dio mal”, aunque adelantó una baja de la inflación en abril.
Lo que dejó la Mesa Política
La Mesa Política que se hizo en el primer día de la semana, todavía sin cobertura de los 60 periodistas acreditados en Casa Rosada que tienen prohibido el ingreso por una presunta violación a la ‘Seguridad Nacional’, tuvo la asistencia esperada, y como era de esperarse giró principalmente en torno a la exposición que realizará el ministro coordinador este miércoles en el Congreso nacional. Un procedimiento mecánico, pero que esta vez toma la carga de las denuncias que el alto funcionario tiene pendientes en los tribunales de Comodoro Py. Donde el juez Federal Ariel lijo y el fiscal Gerardo Pollicita muestran una llamativa celeridad, al menos para los violetas.
El principal ladero de Karina y Javier Milei en la comandancia de las nueve carteras ministeriales viene demostrando aplomo cuando se lo ve entrar y salir de la sede ejecutiva, pese a algunos planteos endógenos, que en base a lo que pudo saber El Litoral, tienen origen en el seno mismo de la Jefatura de Ministros, donde los representantes de las diferentes carteras se quejan por no estar pudiendo gestionar debido a las circunstancias que rodean, a quien además de no estar pudiendo cumplir con su función original, sigue presidiendo el ámbito de la vocería presidencial.
Según se le explicó a este diario, la agenda parlamentaria no fue el tema prioritario en el cónclave de este lunes a la tarde. Es que los propios legisladores de La Libertad Avanza, incluida la líder del bloque de LLA, Patricia Bullrich, prefieren aguardar que la performance de Adorni sea el puntapié que permita retomar la rueda de diálogo con los gobernadores. Esa que viene encabezando Karina Milei, su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem, junto al ministro del Interior Diego Santilli. Misión que tiene por objetivo primordial “porotear”, afirmó un colaborador ministerial, las chances de que los mandatarios provinciales aliados respalden la Reforma Electoral que requiere el PEN.
La alerta roja está en la derogación definitiva de las Primarias, Abiertas simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no en los cambios en la Boleta Única de Papel (BUT), y mucho menos en incorporar mayores requisitos al financiamiento de los partidos políticos chicos, esos que en definitiva complican en sus territorios a los caudillos que prefieren asegurar sus continuidades, con o sin alianzas porteñas.
Esta será la primera vez que un trámite casi administrativo, que es el que deben cumplimentar mensualmente los jefes de los ministros en ambas cámaras legislativas desde la reforma constitucional de 1994 tendrá tanta repercusión mediática y virtual, con todo un caudal de análisis, que, desde el Salón Martín Fierro -donde tiene su despacho el asesor Santiago Caputo- facilitarán estudiar, “si se trata un tema potenciado desde el burdel mediático o contiene un proceso de instalación que podría ampliarse en el tiempo”, señaló uno de los asistentes que trabaja codo a codo junto al principal hombre de confianza del Jefe de Estado.
La tesis que por ahora manejan los estrategas caputistas es que el tema Adorni caerá en una meseta en los próximos meses y que “no será más que un tema de conversación en los corrillos judiciales que los periodistas suelen usar para potenciar sus ataques a los funcionarios, en particular, de este gobierno”, manifestó otro de los alfiles interministeriales que trabaja en conjunción con dirigentes karinistas, que al menos en este aspecto y contexto, han aceptado mantener una tregua temporal que permita abrir una salida política al atolladero en el que se encuentra el mileísmo.
Lo que sigue
Vale recordar que tras la actividad de Adorni en el Congreso en esta mitad de semana, el jueves promete otro evento de características masivas en la Plaza de Mayo. Nos referimos a la convocatoria que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a Plaza de Mayo en la previa al Día del Trabajador. En los despachos oficiales suponen que la movida sindical también podría jugar a favor de que la presentación del principal ministro de la Nación se diluya más rápidamente entre la opinión pública. Una lectura en la que los caputistas y karinistas prefieren coincidir, porque infieren que una potencial salida del JGM podría erosionar más el vínculo con propios y extraños debido a la sucesión que debería imponerse. Los mismos que faltaron a aquella fallida conferencia de prensa que dio el portavoz presidencial el 25 de marzo pasado, cuando no pudo neutralizar las acusaciones, que, para más de un libertario, lo emparentaron simbólicamente con esa casta que los Milei eligieron como contrincantes de una batalla cultural que la sociedad, por el momento, no termina de identificar.