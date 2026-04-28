Casa Rosada a la defensiva

Empezó el tiempo de descuento para Adorni, que igual tendrá apoyo incondicional de los Milei

El plan ya está diseñado. El jefe de Gabinete mostrará que no está solo y que tiene el respaldo incondicional de quienes lo promovieron en el cargo. Lo que resta saber es si la estrategia dará los frutos que los libertarios han acordado en una tregua temporal absolutamente necesaria