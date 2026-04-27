Dos horas le alcanzaron a la mesa política del gobierno nacional para tratar un par de temas en su última reunión, que se realizó este lunes a las 14 en la Casa Rosada.
Se reunió la Mesa Política de Nación en vísperas de la presentación de Adorni
El órgano del oficialismo se dio cita para ultimar detalles de la presentación de Manuel Adorni y ordenar la agenda legislativa.
Por un lado, la agenda legislativa, que está en pausa luego de la sanción de la Ley de Glaciares y además, afinar detalles de la presentación de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles, en la Cámara de Diputados.
En el conclave, se repasaron algunos de los ejes del informe de gestión del ministro coordinador, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 10.30 horas y se espera que dure casi 6 horas en la Cámara baja. Para dicho documento, Adorni hace tres semanas que se prepara con su equipo técnico.
También hubo lugar para conversar sobre las iniciativas libertarias con destino parlamentario, como la reforma electoral. La iniciativa, en la que el asesor Santiago Caputo tuvo mucha influencia, busca eliminar las PASO, determina que los condenados en dos instancias no puedan acceder a cargos públicos (Ficha Limpia) y propone cambios en el financiamiento de los partidos. En La Libertad Avanza anticiparon dificultades para que se sancione dicha normativa.
Del encuentro, que se realizó en la oficina del Ministerio del Interior, participaron el jefe de Gabinete; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; Patricia Bullrich, por quien se suspendió la reunión el último viernes ante la dificultad de asistir; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La agenda del presidente
El presidente Javier Milei disertará este lunes por la noche en el encuentro de la Fundación Pensar que se realizará en el complejo Parque Norte.
El mandatario hablará a las 21 y del encuentro participará también el ex presidente Mauricio Macri y la jefa del bloque se senadores de LLA, Patricia Bullrich.
El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, anticipó en su cuenta de X que el Presidente “va a deja mudo al círculo rojo” con su discurso.