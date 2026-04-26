La llamada Mesa Política nacional postergó la reunión de rutina programada para el viernes y decidió reprogramarla para este lunes 27 de abril a las 14 horas.
La Mesa Política reprogramó su reunión: la agenda parlamentaria y la presentación de Adorni
Estaba inicialmente planificada para el viernes. El jefe de Gabinete hablará el miércoles ante el Congreso.
El encuentro será encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y servirá para ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos en el Congreso.
En el último encuentro de la mesa política estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.
La agenda de Nación
En el cierre de la semana, el oficialismo se encargó de colar en la discusión una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero no está conforme y apuesta a aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.
El Gobierno está buscando los votos para aprobar sus iniciativas, algo que todavía no tienen asegurado, por eso la reunión de la mesa política.
El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.
En relación a la reforma electoral, el oficialismo baraja posibilidades ante una eventual falta de apoyos para avanzar en la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que cosechó el rechazo de varios aliados.
La idea máxima es concretar su eliminación, pero hay quienes diseñaron un plan B luego de que el PRO y la UCR anticiparan su descontento por los deseos del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento.
Si bien un sector de la mesa política sostiene, incluso internamente, la posibilidad de blindar los deseos del mandatario, los alfiles legislativos a cargo de negociar se preparan para desplegar la estrategia que les permita conquistar las voluntades necesarias para la sanción de la ley.
El panorama es complejo y en Casa Rosada están al tanto. Por eso, hay algunos miembros del reducido círculo que proponen aplicar ligeras modificaciones y avanzar en la suspensión de las primarias, algo que ocurrió durante los comicios de medio término de 2025, o quitarles el carácter de obligatorias para que pasen a ser optativas.
La presentación de Adorni
Con la presencia del presidente Javier Milei confirmada, el oficialismo reveló detalles de cómo estará estructurado el informe de gestión que encabezará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 29 de abril, sesión que estará teñida por las denuncias opositoras por supuesta corrupción del ex vocero de la Casa Rosada.
El miércoles tuvo lugar en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo una reunión clave entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, con el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, en el que acordaron aspectos clave de la organización de la sesión informativa.
En ese cónclave se decidió en primer lugar que la sesión arrancará temprano, entre las 10 y las 11, y que tendrá una duración estimada de seis horas.
Las fuentes consultadas precisaron que no habrá una reunión previa de Labor Parlamentaria, una decisión que podría generar polémica con la oposición. “La sesión informativa del jefe de Gabinete es una actividad normada por reglamento”, justificaron cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La sesión arrancará con una presentación introductoria de Adorni informando sobre la marcha de la gestión, con una duración aproximada de una hora.
Una vez concluida esa primera parte, se abrirá el juego a los diputados de la oposición, y cada orador tendrá cinco minutos para formular consideraciones y dirigir preguntas al jefe de Gabinete.