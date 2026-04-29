El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación para brindar su informe sobre la marcha del gobierno nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Las respuestas de Adorni y las palabras más usadas durante su discurso
El jefe de Gabinete habló este miércoles en la Cámara de Diputados ante una ola de preguntas de la oposición. El presidente Milei y su círculo rojo acompañaron desde los balcones.
El congreso lo recibió desde las 10:30 y a lo largo de siete horas para que haga inicialmente su presentación, con el apoyo del presidente Javier Milei desde los balcones, y luego someterse a una extensa lista de preguntas por parte de la oposición.
La presencia del mandatario junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no limitó la presión de los legisladores que apuntaron principalmente a su situación personal en el plano judicial.
El discurso de Adorni y las palabras más usadas
Los términos más dominantes en frecuencia absoluta en el discurso de Manuel Adorni, excluyendo artículos, preposiciones y conectores, son Argentina, argentinos y Gobierno, que aparecen decenas de veces cada uno. Le siguen referencias económicas (millones, dólares, fiscal, inflación) y políticas (kirchnerismo, reforma, Presidente), lo que refleja el tono central del discurso: balance de gestión con fuerte carga confrontativa hacia la oposición.
En sus primeras palabras de su informe de gestión, Adorni se centró en los logros de gestión del presidente Javier Milei e insistió en la herencia económica recibida.
“Esta administración recibió una situación crítica. Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente. Esto se explica por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral”, aseguró el funcionario y dijo que la oposición “operó financieramente milimétricamente” contra la gestión libertaria.
Adorni continuó su alocución con críticas a la oposición y elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque admitió un “mal” dato de inflación de marzo, que fue de 3,4%.
En relación a las obras, el ex vocero prometió: “En junio tendremos más de 9 mil kilómetros de rutas concesionadas en todo el país, el 20% de la traza nacional por donde circula el 80% del tránsito en Argentina”.
"Argentina obtuvo un triunfo histórico en el juicio por la expropiación de YPF: después de más de dos años de trabajo sostenido del equipo de gobierno y una estrategia legal sólida, se logró revertir la condena contra el Estado argentino, resguardar los intereses nacionales y establecer un precedente de enorme relevancia internacional, afrontando con seriedad y resultados concretos las consecuencias heredadas de gobiernos anteriores", aseguró sobre uno de los temas claves de 2026.
En medio del énfasis en las políticas de gobierno y la defensa del plan mileísta, argumentó sobre su plano personal: “Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.
Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.
“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.
El pedido de renuncia
“Estoy acá dando la cara”, fue una de las principales frases del jefe de Gabinete este miércoles ante la consulta del diputado opositor Pablo Juliano de Provincias Unidas.
“Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, aseguró el funcionario.
Al responder el segundo tramo de preguntas, Adorni dijo que “el Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”.
El caso de Peter Thiel
Adorni destacó la visita del magnate alemán Peter Thiel al país, y al respecto aprovechó para decirles “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de sus países regulados” que “son bienvenidos a la República Argentina”, que catalogó como “la nueva tierra de la libertad”.
Durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador ponderó a Thiel que “como tantos otros protagonistas en la economía mundial está interesado en las reformas profundas” que está llevando adelante la administración libertaria de Javier Milei.
“Es una halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, insistió Adorni.
"Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos que son bienvenidos a la república Argentina, la nueva tierra de la libertad", concluyó.
El informe completo