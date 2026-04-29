La diputada nacional de Unidos por la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, intervino este miércoles durante la instancia de preguntas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sesión informativa.
Scaglia preguntó por Ficha Limpia y Adorni adelantó que acompañarían el proyecto
La diputada santafesina indicó que la próxima semana impulsarán un emplazamiento para tratarla. El jefe de Gabinete habló en consecuencia y nombró a Cristina Fernández de Kirchner
Desde las 10:30, Adorni habló en el Congreso de la Nación presentando su informe anual según constitución y pasado el mediodía se sometió a la ronda de consultas por parte de los legisladores.
En medio de una serie de presiones al mandatario en el marco de su situación judicial, Scaglia se refirió al tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia.
La pregunta de Scaglia
“En este Congreso hay muchos proyectos presentados antes de la reforma electoral que ustedes mandaron”, expresó la ex gobernadora santafesina a Adorni y agregó: “A mí me parece injusto que tengamos que poner en la misma ley Ficha Limpia que es una causa común de todos los argentinos o por lo menos de los argentinos de bien”.
“La semana que viene desde el bloque (Unidos) vamos a presentar un pedido para emplazar una sesión para tratar Ficha Limpia”, adelantó la diputada y luego consultó: “Le quiero preguntar si el bloque de La Libertad Avanza nos va a acompañar”.
La respuesta de Adorni
Seguido de una serie de intervenciones de otros legisladores y un cuarto intermedio de 15 minutos aproximadamente, Adorni retomó la palabra y dio lugar a las respuestas del bloque anterior, incluyendo la consulta citada.
“Es oportuno aclarar que nuestro bloque (LLA) viene impulsando una reforma electoral integral para modernizar el sistema electoral argentino con foco en partidos más representativos, menor fragmentación, mayor transparencia y reglas más claras para organizar las elecciones”, inició su réplica el jefe de Gabinete en alusión a la reforma presentada por el oficialismo que incluye otras aristas.
Adorni agregó en cuestión: “En ese marco se proponen cambios como la eliminación de las PASO, el fortalecimiento de los requisitos para la constitución y permanencia de los partidos políticos, la revisión del esquema de financiamiento y la consolidación de instrumentos como la boleta única papel (BUP)”.
El mandatario nacional aprovechó la temática “corrupción” para apuntar contra el kirchnerismo: “Ficha Limpia es un eje central, en tanto que establece que no pueden ser candidatos quienes cuentan con una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Dentro de este tramo de respuestas, la alusiva a a CFK fue la que despertó los criterios desde las bancas opositoras con frases como “falta de respeto”, opacadas por los aplausos oficialistas y la insistencia de Adorni al micrófono.
También, hizo referencia en su respuesta a la creación de un registro público a cargo de la cámara electoral nacional.
“Si entendemos que el emplazamiento propuesto va en línea de la reforma, seguramente acompañaremos el tratamiento con la responsabilidad de avanzar en una reforma sólida”, afirmó Adorni.