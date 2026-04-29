El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.
“No hubo delito”: los argumentos de Adorni para explicar su patrimonio
El jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, hizo referencia a su situación judicial durante el informe de gestión.
“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.
Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.
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“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.
Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.
“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.
Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.
“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.
Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.
“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: "Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.
Tailhade cruzó a Adorni por el uso de fondos públicos
El diputado Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria, cuestionó a Manuel Adorni por evitar respuestas vinculadas a causas judiciales y remarcó que las preguntas apuntaban al destino de fondos públicos.
“Preguntarle por el destino de fondos públicos no es preguntarle por su vida personal”, sostuvo Tailhade. Y agregó: “Como me dedico a cazar corruptos hace 10 años, se las tengo que preguntar”.
Adorni negó que vaya a renunciar
Manuel Adorni rechazó la posibilidad de dejar su cargo como jefe de Gabinete y aseguró que seguirá “dando la cara” ante el Congreso.
La respuesta llegó ante una consulta del diputado Pablo Juliano. “El presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete”, sostuvo.
Durante ese tramo de la exposición se escucharon gritos del diputado Aldo Leiva, quien le reprochó: “No tenés vergüenza”.
Adorni defendió Ficha Limpia y apuntó contra Cristina Kirchner
Manuel Adorni sostuvo que el Gobierno impulsa una reforma electoral integral para “ordenar y modernizar” el sistema argentino, con cambios como la eliminación de las PASO, nuevos requisitos para los partidos y la Boleta Única de Papel.
En ese marco, defendió el proyecto de Ficha Limpia y remarcó que impediría candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. Allí mencionó directamente a Cristina Kirchner.
Adorni invitó a “todos los billonarios del mundo” a la Argentina
Manuel Adorni defendió los viajes del presidente Javier Milei al exterior y aseguró que buscan “obtener beneficios para los argentinos”, entre ellos compromisos de inversión y acuerdos internacionales.
También habló de Peter Thiel y dijo que el empresario está interesado en las reformas del Gobierno. “Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, afirmó.
Luego envió un mensaje a inversores internacionales: “Todos los billonarios del mundo son bienvenidos a la República Argentina, la nueva tierra de la libertad”.
Sobre la criptomoneda $LIBRA, evitó profundizar y sostuvo que no le corresponde pronunciarse sobre causas judiciales en trámite.
Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, anticipó en medio de sus preguntas a Adorni que la próxima semana impulsarán un pedido de emplazamiento para tratar el proyecto de Ficha Limpia en Diputados.
Ferraro apuntó contra Adorni por el caso $LIBRA
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, centró sus preguntas en la criptomoneda $LIBRA y cuestionó al jefe de Gabinete por la falta de respuestas.
“Usted puede elegir el silencio, pero no puede evitar que se sigan haciendo estas preguntas”, sostuvo Ferraro, al reclamar que la investigación avance en la Justicia.
Juliano cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el ajuste y los números
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó las respuestas de Manuel Adorni y lo acusó de haber adoptado el mismo tono formal que antes criticaba en la “casta”. “Qué rápido se acostumbró”, lanzó.
Juliano recordó declaraciones pasadas del jefe de Gabinete sobre la diferencia entre lo público y lo privado, y lo cruzó por sus explicaciones sobre viajes y patrimonio.
“Nos metieron en un ajuste donde vos estás haciendo contorsionismo con tus propios números”, afirmó. También sostuvo que el Gobierno obliga a la gente a “hacer contorsionismo para pagar el colectivo”.
Confuso altercado entre Martín Menem y Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidos
Adorni respondió sobre sus viajes y patrimonio
Manuel Adorni comenzó a responder las preguntas de los diputados poco antes de las 13.30. Uno de los primeros puntos fue su patrimonio y los viajes que realizó junto a su familia.
El jefe de Gabinete rechazó que hayan sido financiados por terceros y sostuvo que fueron gastos privados. “He afrontado yo mismo los pagos de los viajes que realicé con mi familia”, afirmó.
También aseguró que cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas y negó ocultamientos. “Aún no venció el plazo para presentar mi DDJJ”, agregó.
Bregman cruzó a Adorni con una serie de preguntas
El bloque de izquierda también tomó la palabra durante la ronda de consultas. La encargada de intervenir fue Myriam Bregman, quien apuntó contra Manuel Adorni con críticas por su rol en el Gobierno, los viajes oficiales y distintos casos que involucran al Ejecutivo.
La diputada preguntó por $LIBRA, Andis, Banco Nación, el uso de aviones privados, el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, el endeudamiento de las familias y el eventual viaje del presidente a un portaaviones de Estados Unidos.
“Espero respuestas y no chicanas”, cerró Bregman, tras cuestionar al jefe de Gabinete por lo que consideró una falta de explicaciones políticas ante los escándalos que atraviesan al Gobierno.
Finalizó el primer cuarto intermedio y comenzó la ronda de preguntas
Cada bloque cuenta con cinco minutos para formular consultas. El primero en intervenir fue Jorge Fernández, de Primero San Luis, quien apuntó a las transferencias discrecionales a las provincias, la recaudación y el vínculo con empresas extranjeras por la explotación petrolera cerca de las Islas Malvinas.
Luego fue el turno de Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba. La diputada cuestionó al jefe de Gabinete por los recortes en programas educativos y en transporte, y pidió explicaciones por el caso $LIBRA y los audios de Andis.
También reclamó saber si el Gobierno cumplirá con los fallos judiciales vinculados a la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Adorni habla de sus viajes
El Jefe de Gabinete aclara detalles sobre cómo fue el viaje a Estados Unidos, donde estuvo invitada su esposa. “Sé que a muchos les gustaría hacer d esta presentación un juicio público hacia mi persona, cuando el objetivo es dar cuenta de la labor del Gobierno. Sin embargo, responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree en la división de poderes”, introdujo Adorni al referirse a su situación judicial.
“En relación son la composición de comitivas oficiales de las que participé. El Poder Judicial ya se expidioó sobre este tema: afirmó que no existió delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa en el viaje del 6 de marzo con destino a Miami y Nueva York, cuya comitiva oficial fue aprobada conforme al decreto 713/16″, agregó.
Incidente
El diputado Aldo Leiva (UP) se acercó al estrado donde está Adorni para llevarle un papel. Decía: “Todo muy claro, menos las explicaciones”. De inmediato, Lilia Lemoine y Lisandro Almirón, dos legisladores libertarios, corrieron al estrado y Leiva se retiró para mostrárselo a Milei. “No te da la cabeza”, se le escuchó decir al Presidente.
YPF
"Argentina obtuvo un triunfo histórico en el juicio por la expropiación de YPF: después de más de dos años de trabajo sostenido del equipo de gobierno y una estrategia legal sólida, se logró revertir la condena contra el Estado argentino, resguardar los intereses nacionales y establecer un precedente de enorme relevancia internacional, afrontando con seriedad y resultados concretos las consecuencias heredadas de gobiernos anteriores", aseguró.
Presupuesto
“Haber logrado la aprobación de un presupuesto de este tipo no sólo habla de la responsabilidad con la que gobierna esta administración, sino del cambio de época que vivimos los argentinos: logramos que una gran parte de ustedes, elegidos para representar a los argentinos en el Congreso de la Nación, voten a conciencia y no bajo eslóganes vacíos”, aseguró el ministro.
Rutas
“En junio tendremos más de 9 mil kilómetros de rutas concesionadas en todo el país, el 20% de la traza nacional por donde circula el 80% del tránsito en Argentina”, agregó Adorni.
"Encausar un país descarriado"
“El Presidente asumió con un claro mandato: encauzar el rumbo de un país descarriado. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la república a su fundición total y exponía a la gente al flagelo de la inflación”, expresó Adorni en su discurso.
Foto: Juan Foglia.
El informe completo
Se puede consultar el informe completo, con todas las preguntas y respuestas que el Jefe de Ministros contestó por escrito.
Inflación
Adorni continuó su alocución con críticas a la oposición y elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque admitió un “mal” dato de inflación de marzo, que fue de 3,4%.
“El dato de inflación fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción a la compra de divisas. Lejos quedó la Argentina del cepo y los 20 tipos de cambio”, apuntó.
Foto: Juan Foglia.
"Pasamos la peor parte de la tormenta"
En sus primeras palabras de su informe de gestión, Adorni se centró en los logros de gestión del presidente Javier Milei e insistió en la herencia económica recibida.
“Esta administración recibió una situación crítica. Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente. Esto se explica por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral”, aseguró el funcionario y dijo que la oposición “operó financieramente milimétricamente” contra la gestión libertaria.
Y siguió, antes de ser aplaudido nuevamente: “Nuestro norte es innegociable. Pasamos la peor parte de la tormenta. La inflación continuará su camino a la baja, la actividad económica se está recuperando”.
Comenzó la sesión
Así lo anunció el presidente del cuerpo, Martín Menem. A continuación se entona el Himno Nacional Argentino.
El presidente arribó al Congreso
Milei junto a parte del gabinete y legisladores de la LLA estarán en el recinto apoyando a Adorni.
Milei acompañará a Adorni
El presidente brindará su apoyo al Jefe de Gabinete en el Congreso.
Empezó el tiempo de descuento para Adorni, que igual tendrá apoyo incondicional de los Milei
El plan ya está diseñado. El jefe de Gabinete mostrará que no está solo y que tiene el respaldo incondicional de quienes lo promovieron en el cargo. Lo que resta saber es si la estrategia dará los frutos que los libertarios han acordado en una tregua temporal absolutamente necesariaContinuar leyendo →
Detalles del informe
El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Manuel Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas.
Adorni ya en el Congreso
El Jefe de Gabinete arribó a palacio legislativo nacional para brindar su informe.
Su última aparición
Un día antes de brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en medio de las causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de un operativo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación llevó adelante el proceso de destrucción de más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, y más de 1.800 kilos de precursores químicos, como resultado de operativos realizados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, informaron desde la Jefatura de Gabinete.
El panorama judicial de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para comenzar una semana complicada debido a que la Cámara de Diputados lo esperará, este miércoles 29, para presentar el primer informe de gestión del año, en medio de la investigación judicial que enfrenta por enriquecimiento ilítico y omisión maliciosa.
Por este motivo, se espera que los legisladores presentes no sólo lleven a cabo las preguntas pertinentes con temas vinculados al plan político y económico impulsado por el presidente Javier Milei, quien estará presente en el recinto como otra muestra de respaldo hacia Adorni, sino también que cuestionarán las adquisiciones que realizó durante el ejercicio de su función pública.
El funcionario libertario atraviesa una situación compleja y de alta exposición, caracterizada por la simultaneidad de investigaciones en curso y el archivo reciente de una causa menor, las cuales avanzan en la Justicia federal bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita.
Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales. Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compra -venta de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.