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En vivo: Manuel Adorni brinda su informe anual desde Diputados

El jefe de Gabinete llega al Congreso en medio de las investigaciones judiciales y con un plan de contraataque a la oposición.

El Jefe de Gabinete asiste al Congreso este miércoles 29 de abril.El Jefe de Gabinete asiste al Congreso este miércoles 29 de abril.
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El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, se presenta este miércoles en el Congreso de la Nación para brindar su informe anual.

La sesión informativa fue planificada previamente para las 10:30 horas de este 29 de abril y se argumenta en la explicación sobre la marcha del gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En vivo

Adorni tendrá una exposición inicial y luego se expondrá a las preguntas de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, con una extensión aproximada de seis horas.

Minuto a minuto

10:00 / Mié. 29.04.2026

Milei acompañará a Adorni

El presidente brindará su apoyo al Jefe de Gabinete en el Congreso.

09:45 / Mié. 29.04.2026

Empezó el tiempo de descuento para Adorni, que igual tendrá apoyo incondicional de los Milei

El plan ya está diseñado. El jefe de Gabinete mostrará que no está solo y que tiene el respaldo incondicional de quienes lo promovieron en el cargo. Lo que resta saber es si la estrategia dará los frutos que los libertarios han acordado en una tregua temporal absolutamente necesaria

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09:40 / Mié. 29.04.2026

Detalles del informe

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Manuel Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas.

09:30 / Mié. 29.04.2026

Adorni ya en el Congreso

El Jefe de Gabinete arribó a palacio legislativo nacional para brindar su informe.

09:15 / Mié. 29.04.2026

Su última aparición

Un día antes de brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en medio de las causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de un operativo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación llevó adelante el proceso de destrucción de más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, y más de 1.800 kilos de precursores químicos, como resultado de operativos realizados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, informaron desde la Jefatura de Gabinete.

09:00 / Mié. 29.04.2026

El panorama judicial de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para comenzar una semana complicada debido a que la Cámara de Diputados lo esperará, este miércoles 29, para presentar el primer informe de gestión del año, en medio de la investigación judicial que enfrenta por enriquecimiento ilítico y omisión maliciosa.

Por este motivo, se espera que los legisladores presentes no sólo lleven a cabo las preguntas pertinentes con temas vinculados al plan político y económico impulsado por el presidente Javier Milei, quien estará presente en el recinto como otra muestra de respaldo hacia Adorni, sino también que cuestionarán las adquisiciones que realizó durante el ejercicio de su función pública.

El funcionario libertario atraviesa una situación compleja y de alta exposición, caracterizada por la simultaneidad de investigaciones en curso y el archivo reciente de una causa menor, las cuales avanzan en la Justicia federal bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita.

Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales. Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compra -venta de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.

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