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Ataque con arma blanca dejó cinco heridos en una secundaria de Estados Unidos

El hecho ocurrió en la ciudad de Tacoma y afectó a cuatro estudiantes y a un guardia de seguridad, quienes fueron trasladados a un hospital tras un altercado dentro del establecimiento educativo.

El episodio se perpetró en la escuela Foss, de Tacoma.El episodio se perpetró en la escuela Foss, de Tacoma.
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Cinco personas resultaron heridas este viernes por la tarde tras un presunto apuñalamiento en una escuela secundaria de Tacoma. El hecho ocurrió en la Foss High School, según informaron autoridades locales.

De acuerdo a los primeros reportes, entre los heridos hay cuatro estudiantes y un guardia de seguridad, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

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Intervención tras el alerta

Los departamentos de bomberos y de policía acudieron al establecimiento luego de recibir una llamada que alertaba sobre un altercado o un posible apuñalamiento dentro de la institución educativa.

Al llegar, los equipos de emergencia asistieron a las personas lesionadas y coordinaron su traslado, mientras se avanzaba con el control de la situación en el lugar.

Cuatro estudiantes y un guardia de seguridad fueron trasladados a un hospital.Cuatro estudiantes y un guardia de seguridad fueron trasladados a un hospital.

Medidas en la escuela

Tras el incidente, la escuela fue cerrada de manera temporal. La policía indicó que el edificio fue asegurado y que se trabajaba junto a las autoridades escolares para reunir a los estudiantes con sus familiares.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre cómo se produjo el hecho. Las autoridades señalaron que las circunstancias del incidente continúan bajo investigación.

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