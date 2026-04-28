Relato salvaje en Grecia

Arrestaron a un hombre de 89 años por un doble tiroteo en Atenas

A primera hora del martes, el octogenario entró armado en una oficina de la seguridad social y le disparó a una empleada en la pierna. Luego, entró a una sala del Tribunal de Apelaciones en plena sesión y abrió fuego, hiriendo a cuatro funcionarios judiciales. Huyó y fue capturado en Patras, cuando intentaba escapar a Italia.