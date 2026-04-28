Un hombre de 89 años fue arrestado bajo sospecha de haber disparado e herido a varias personas en ataques contra edificios gubernamentales en Atenas.
Arrestaron a un hombre de 89 años por un doble tiroteo en Atenas
A primera hora del martes, el octogenario entró armado en una oficina de la seguridad social y le disparó a una empleada en la pierna. Luego, entró a una sala del Tribunal de Apelaciones en plena sesión y abrió fuego, hiriendo a cuatro funcionarios judiciales. Huyó y fue capturado en Patras, cuando intentaba escapar a Italia.
Horas después del doble tiroteo en la capital griega, las autoridades anunciaron la detención de un sospechoso en la ciudad portuaria de Patras, al oeste del país, quien, según los informes, intentaba huir a Italia. Su arresto se produjo tras una intensa búsqueda a nivel nacional.
“Fue detenido”, dijo una fuente policial. “Estaba armado”.
Los ataques se produjeron a primera hora del martes, cuando un hombre armado entró en una oficina de la seguridad social y abrió fuego con lo que parecía ser una escopeta antigua, hiriendo a una empleada en la pierna.
A ese ataque le siguió un segundo asalto a un tribunal de apelaciones, donde un hombre entró en una sala mientras se estaba celebrando una sesión y abrió fuego, hiriendo levemente a cuatro funcionarios judiciales.
El edificio del juzgado fue evacuado de inmediato, pero no antes de que el pistolero huyera del lugar.
Rechazaron su solicitud de pensión
El canal de televisión estatal griego, ERT, informó que un familiar se había puesto en contacto con la cadena para comunicar que el sospechoso tenía antecedentes de enfermedad mental y que se había enfadado por el rechazo de su solicitud de pensión estatal.
Los ataques resultan especialmente impactantes para una nación poco acostumbrada a la violencia armada. Las autoridades judiciales criticaron duramente al gobierno griego por las insuficientes medidas de seguridad que permitieron al atacante entrar sin ser detectado en un juzgado.
En un comunicado, la asociación griega de jueces y fiscales afirmó que el ataque armado "demostró de la peor manera posible la ausencia de medidas de seguridad adecuadas" en un edificio público de un Estado miembro de la UE que se utilizaba a diario.
Poniendo de relieve la laxitud de las medidas, Sotiris Tripolitsiotis, secretario general de la asociación de empleados judiciales de Atenas, afirmó que las máquinas de rayos X adquiridas para reforzar la seguridad en el juzgado permanecieron "sin usar" siete años después de su compra debido a la falta de personal debidamente capacitado.
“Enfado y violencia”
«Nadie que acude a los tribunales puede ser controlado realmente», declaró al diario griego Kathimerini. Añadió que se había instado al gobierno a reforzar la seguridad porque cada vez más tribunales estaban tramitando casos de confiscación y deudas que solían provocar «enfado y violencia» entre la población.
Grecia sufrió una de las peores crisis de deuda de Europa hasta que, tras casi una década de dura austeridad, se lograron reequilibrar las arcas estatales, que estaban prácticamente vacías. Los griegos más pobres, con salarios y pensiones inferiores a los de otros países de la UE, siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes en un contexto de aumento del coste de la vida.