Tensión internacional

Donald Trump advirtió que Estados Unidos tomará Cuba "casi de inmediato"

En un anuncio que sacudió el tablero geopolítico global este sábado, el dirigente republicano aseguró que la intervención en la isla es inminente. El giro radical en el discurso de Washington genera incertidumbre y reabre un escenario de confrontación directa en el Caribe.