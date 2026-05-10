La coordinación entre fuerzas federales argentinas, organismos judiciales y agencias internacionales volvió a quedar en evidencia en una serie de procedimientos desarrollados durante las últimas semanas en distintos puntos del país.
Extradiciones, capturas y expulsiones: el despliegue federal contra el crimen transnacional en la Argentina
En las últimas dos semanas, distintas fuerzas federales concretaron procedimientos vinculados con extradiciones, capturas internacionales y expulsiones de extranjeros en infracción a la legislación migratoria. Los operativos expusieron la dimensión regional de delitos vinculados al narcotráfico, la falsificación documental y la evasión de controles fronterizos.
Las actuaciones incluyeron desde la extradición de un presunto líder narco investigado por tráfico internacional de drogas sintéticas hasta la detención de una prófuga chilena con pedido de captura internacional y la expulsión de ciudadanos extranjeros que circulaban con documentación presuntamente irregular.
Los casos fueron informados oficialmente por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía Federal Argentina (PFA), y tienen como denominador común el combate contra estructuras delictivas transnacionales y el refuerzo de los controles migratorios.
Tráfico de fentanilo y ketamina
Uno de los procedimientos de mayor relevancia se concretó en la provincia de Formosa, donde efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Clorinda” de Gendarmería efectivizaron la extradición desde Chile de uno de los presuntos líderes de una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas.
El imputado había sido detenido el 11 de diciembre de 2025 en territorio chileno, en el marco de una investigación articulada entre la Dirección de Cooperación Internacional de Gendarmería Nacional, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el oficial de enlace de la fuerza argentina ante el Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado con sede en Bogotá, Colombia.
Según se informó oficialmente, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal y de la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, que intervienen en una causa iniciada hace casi un año y que ya cuenta con cuatro detenidos: dos ciudadanos chilenos y dos argentinos.
La investigación comenzó el 15 de mayo de 2025, cuando integrantes del Escuadrón 16 “Clorinda” detectaron durante un control sobre la Ruta Nacional Nº 11 dos encomiendas que contenían 500 ampollas de fentanilo y casi cinco kilos de ketamina. La carga tenía como destino la localidad mendocina de San José, en Guaymallén.
Entrega controlada
A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal ordenó una entrega vigilada en Mendoza, procedimiento que permitió detener a un ciudadano chileno y a un argentino vinculados con la recepción de la droga. Días más tarde, el avance de las pesquisas derivó en un allanamiento a un hostal donde se secuestró otra encomienda con 80 ampollas de fentanilo.
Posteriormente, y en coordinación con la oficina de Interpol en Asunción, Paraguay, fue arrestado otro ciudadano argentino sindicado como remitente de las encomiendas y presunto nexo operativo entre Paraguay y Argentina.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la organización mantenía ramificaciones en Paraguay, Argentina y Chile, articulando el abastecimiento y traslado de opioides sintéticos hacia territorio chileno.
La extradición concretada en los últimos días fue interpretada por fuentes oficiales como el cierre de una etapa clave en la desarticulación de la banda.
Chilena con alerta roja
Otro de los procedimientos internacionales fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en la ciudad rionegrina de Cipolletti, donde fue detenida una ciudadana chilena que registraba una notificación roja de Interpol y un pedido de extradición emitido por autoridades judiciales de Chile.
La mujer, de 30 años, era buscada por delitos presuntamente cometidos en 2022, entre ellos secuestro, abuso sexual, amenazas, violación de morada y tenencia ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la información oficial, la imputada se encontraba bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el trámite de extradición, pero se fugó de su vivienda el mes pasado. A raíz de ello, la Unidad Fiscal Federal de General Roca, a cargo del fiscal Matías Zanona, dispuso su declaración de rebeldía y ordenó su captura.
La pesquisa fue encomendada a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén de la PFA, cuyos agentes realizaron tareas de inteligencia y seguimiento para establecer el nuevo paradero de la sospechosa.
Los investigadores reunieron información que indicaba que la mujer se ocultaba en una vivienda del barrio Los Olmos, en Cipolletti. Luego de varios días de vigilancia y rastrillajes, los efectivos detectaron a una persona cuyas características coincidían con las de la prófuga y procedieron a identificarla en la vía pública.
Tras confirmar su identidad, quedó detenida y nuevamente a disposición de la Justicia argentina mientras continúa el proceso de extradición requerido por Chile.
Irregularidades migratorias
En paralelo a las investigaciones por delitos complejos y cooperación internacional, las fuerzas federales también realizaron procedimientos vinculados con infracciones a la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871.
Uno de ellos ocurrió en Jujuy, donde efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” de Gendarmería interceptaron a cinco ciudadanos chinos que viajaban en dos vehículos utilizados como remises hacia la ciudad de Perico.
El operativo se desarrolló durante un control nocturno sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del paraje Chalicán. Allí, los gendarmes verificaron la documentación de los pasajeros y detectaron presuntas irregularidades migratorias y de identidad.
Según se informó oficialmente, los ciudadanos extranjeros portaban Documentos Nacionales de Identidad correspondientes a otras personas y sus pasaportes carecían de sellos migratorios que acreditaran un ingreso legal al país.
La Unidad Fiscal Federal de Jujuy intervino en el caso y dispuso el inicio de actuaciones judiciales, además de dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.
Con autorización judicial, las autoridades resolvieron la expulsión de los cinco ciudadanos extranjeros a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta.
Los procedimientos conocidos en los últimos días reflejan el creciente protagonismo de los mecanismos de cooperación internacional en materia penal y migratoria, especialmente en investigaciones vinculadas al narcotráfico, la circulación irregular de personas y la localización de prófugos requeridos por otros países.
También muestran el papel que cumplen las fuerzas federales en el control de rutas, fronteras y redes criminales con actuación regional.