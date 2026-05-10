Cooperación internacional y control migratorio

Extradiciones, capturas y expulsiones: el despliegue federal contra el crimen transnacional en la Argentina

En las últimas dos semanas, distintas fuerzas federales concretaron procedimientos vinculados con extradiciones, capturas internacionales y expulsiones de extranjeros en infracción a la legislación migratoria. Los operativos expusieron la dimensión regional de delitos vinculados al narcotráfico, la falsificación documental y la evasión de controles fronterizos.