Estados Unidos

Condenaron a 15 años de prisión a la “Reina de la Ketamina” por la muerte de Matthew Perry

La Justicia de los Estados Unidos dictó este miércoles la sentencia contra Jasveen Sangha, la principal proveedora de la droga que causó la sobredosis fatal de la estrella de "Friends". En un fallo ejemplar en Los Ángeles, la mujer de 42 años fue señalada como la pieza clave del entramado que explotó la adicción del actor.