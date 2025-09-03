La "Reina de la Ketamina" se declaró culpable en el caso de sobredosis de Matthew Perry

Matthew Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023, y un examen determinó que su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina.
El actor de Friends fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa en octubre de 2023. Este miércoles, Jasveen Sangha se declaró culpable de vender las drogas que lo mataron y, según el Departamento de Justicia, enfrenta una sentencia máxima de 65 años en una prisión federal.
Matthew Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023, y un examen determinó que su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina.
En el marco de la causa, Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable de cinco cargos este miércoles, incluido un cargo de distribución de ketamina que resultó en "muerte o lesiones corporales".
La mujer, con doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrentó inicialmente nueve cargos penales. La fiscalía federal describió su hogar en Los Ángeles como un "emporio de venta de drogas" y encontró docenas de viales de ketamina durante una redada.
Se ha fijado una audiencia de sentencia para Sangha, quien se encuentra detenido bajo custodia federal, para el 10 de diciembre en Los Ángeles.
Sangha inicialmente negó los cargos, pero aceptó cambiar su declaración en agosto, apenas unas semanas antes de que tuviera que comparecer ante el juez.
Ella es una de las cinco personas -incluyendo médicos y el asistente del actor- que, según funcionarios estadounidenses, suministraron ketamina a Perry, explotando su adicción a las drogas para obtener ganancias y provocando su muerte por sobredosis.
Entre ellos se incluyen: el Dr. Salvador Plasencia y el Dr. Mark Chavez, dos médicos que vendieron ketamina; Kenneth Iwamasa, quien trabajó como asistente interno de Perry y ambos ayudaron a comprar e inyectar ketamina al actor; y Eric Fleming, quien vendió ketamina que había obtenido de Sangha a Perry.
Los otros cuatro también se han declarado culpables de los cargos del caso. Serán sentenciados en diferentes momentos, entre noviembre y diciembre.
Sangha enfrenta una sentencia máxima de 65 años en una prisión federal, según el Departamento de Justicia.
Se dice que Sangha se relacionaba socialmente con celebridades, y una de sus amigas le dijo al Daily Mail que asistió a los Oscar.
La muerte de Perry y la investigación sobre cómo obtuvo tanta droga a lo largo de varios años ofrecieron una visión de la red de drogas de ketamina de Hollywood , a la que un médico llamó el "salvaje oeste" en una entrevista con la BBC.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Sangha también se declaró culpable de vender ketamina a un hombre llamado Cody McLaury en agosto de 2019, quien murió horas después de la compra por una sobredosis de drogas, según el Departamento de Justicia.
Las autoridades federales acusaron a Sangha de suministrar ketamina desde su "casa de escondite" en North Hollywood desde al menos 2019, alegando en una acusación que trabajaba con celebridades y clientes de alto nivel.
Allí se encontraron más de 80 frascos de ketamina durante una búsqueda antes de su arresto en marzo de 2024, junto con miles de pastillas que incluían metanfetamina, cocaína y Xanax.
Se dice que Sangha se relacionaba socialmente con celebridades y uno de sus amigos le dijo al Daily Mail que asistió a los Globos de Oro y los Oscar.
Su presencia en las redes sociales mostraba un estilo de vida extravagante, que incluía fiestas y viajes a Japón y México.
La ketamina es un anestésico disociativo que tiene ciertos efectos alucinógenos, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Puede distorsionar la percepción visual y auditiva, y hace que el consumidor se sienta desconectado y sin control.
Se utiliza como anestésico inyectable para humanos y animales porque hace que los pacientes se sientan separados de su dolor y de su entorno.
Las autoridades afirman que la sustancia debe ser administrada únicamente por un médico y que los pacientes que han tomado el medicamento deben ser controlados por un profesional debido a sus posibles efectos nocivos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.