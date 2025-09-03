Los Ángeles

La "Reina de la Ketamina" se declaró culpable en el caso de sobredosis de Matthew Perry

El actor de Friends fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa en octubre de 2023. Este miércoles, Jasveen Sangha se declaró culpable de vender las drogas que lo mataron y, según el Departamento de Justicia, enfrenta una sentencia máxima de 65 años en una prisión federal.