México

Sheinbaum endurece su postura ante Estados Unidos por el caso Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó evidencias “claras y contundentes” a Estados Unidos tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios. La mandataria advirtió que no permitirá injerencias externas sin fundamentos sólidos.