Reaviva la atención sobre su estado de salud

Bolsonaro fue internado en Brasilia para una operación de hombro

El expresidente de Brasil fue internado en un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía en el hombro derecho. La intervención, autorizada por la Justicia, se da en el marco de su condena a prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.