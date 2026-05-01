Bolsonaro, de 71 años, ingresó a un centro médico de la capital brasileña para realizarse una operación previamente planificada en el hombro derecho.
Bolsonaro fue internado en Brasilia para una operación de hombro
El expresidente de Brasil fue internado en un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía en el hombro derecho. La intervención, autorizada por la Justicia, se da en el marco de su condena a prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
Según informó el médico ortopedista Alexandre Firmino, el exmandatario fue sometido a estudios clínicos y cardiológicos antes de la intervención, que tendrá una duración estimada de tres horas.
La cirugía apunta a reparar un conjunto de tendones dañados, como consecuencia de dolores persistentes derivados de una caída sufrida en enero, cuando el exjefe de Estado se encontraba detenido en dependencias de la Policía Federal.
Autorización judicial y contexto
El traslado al hospital fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, a partir de un pedido presentado por la defensa de Bolsonaro.
El dirigente cumple actualmente una condena en régimen de arresto domiciliario, luego de haber sido sentenciado por su rol en una trama golpista tras las elecciones de 2022.
En noviembre pasado, la Justicia lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de desconocer el resultado electoral que consagró presidente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Un estado de salud bajo seguimiento
Se trata de la segunda internación del exmandatario en poco más de un mes. En marzo, Bolsonaro permaneció hospitalizado durante dos semanas a raíz de una bronconeumonía contraída mientras estaba detenido en el complejo penitenciario de Papuda.
Tras ese episodio, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones humanitarias durante un plazo de 90 días, período que será evaluado por la Justicia para definir si continúa bajo ese régimen o debe regresar a prisión.
En paralelo, el escenario político sigue en movimiento. En las últimas horas, el Parlamento brasileño habilitó la posibilidad de revisar la duración de su condena, al tiempo que el exmandatario ya proyecta su influencia futura al designar a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, como su principal heredero político.