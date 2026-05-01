El próximo lunes

Triple femicidio en Florencio Varela: extraditarán a "Pequeño J"

Tras meses de trámites internacionales, las autoridades de Perú y Argentina ratificaron la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano. La medida permitirá avanzar con nuevas instancias judiciales en una causa que investiga un entramado narco detrás del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.