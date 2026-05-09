El empresario Marcelo Pelegri, quien estuvo casado con la actriz Grecia Colmenares durante 19 años —entre 1986 y 2005—, habría sido detenido en España en el marco de una investigación por presunta estafa. La orden de arresto, según se informó, habría sido emitida desde Argentina y ejecutada en territorio español.
Detuvieron en España al ex de Grecia Colmenares y pidieron su extradición
La medida judicial se habría concretado en el marco de una causa por presunta estafa, mientras se activó el pedido para que el implicado sea trasladado a la Argentina para continuar el proceso.
De acuerdo con la información difundida, la medida judicial se habría concretado luego de varios intentos fallidos de notificación en el marco del proceso. La causa se originaría en Argentina, desde donde también se habría solicitado su localización y detención internacional.
Hasta el momento, distintos comunicadores se hicieron eco de un documento judicial que daría cuenta de la aprehensión de Pelegri tras un extenso recorrido del expediente.
Pedido de extradición
En el mismo marco, se habría solicitado la extradición del empresario a la Argentina. El escrito mencionado indica: “corresponde librar exhorto diplomático por vía de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, a los fines de solicitar la extradición del nombrado”.
La medida formaría parte del procedimiento habitual en causas con imputados detenidos fuera del país.
Situación judicial
El documento judicial también señalaría que Pelegri sería considerado coautor y estaría penalmente sospechado en el expediente. En ese sentido, se detalla: “resuelvo ordenar la detención de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, su captura internacional por sospechar que ha sido participante, coautor penalmente responsable de los hechos de la investigación”.
La investigación continúa en curso mientras se avanzan con los trámites judiciales internacionales.
Cabe mencionar que Pelegri fue pareja de la actriz Grecia Colmenares durante casi dos décadas, quien se encuentra vinculada al reality Gran Hermano: Generación Dorada, donde participa del formato televisivo.
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