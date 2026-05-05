Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva gala de eliminación y el público volvió a mover el tablero dentro de la casa. Después de una noche cargada de tensión, Nazareno Pompei quedó eliminado tras perder el mano a mano final contra Danelik Galazán.
Nazareno quedó eliminado de Gran Hermano tras un mano a mano con Danelik
Su salida llegó después de una semana marcada por cruces internos, tensión con Pincoya y fuertes repercusiones en redes.
La placa había comenzado con cinco nominados: Danelik, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y Nazareno. Como la votación era negativa, los televidentes debían elegir a quién querían dejar fuera del reality.
Santiago del Moro fue anunciando uno a uno a los salvados. La primera en seguir en competencia fue Grecia Colmenares, que se mostró emocionada por el respaldo del público. Luego llegaron las salvaciones de Luana y Eduardo, lo que dejó la definición concentrada entre Danelik y Nazareno.
El duelo final tuvo un clima de expectativa por el peso que ambos participantes venían acumulando dentro del juego. Danelik logró sobrevivir a la placa y continuar en carrera, mientras que Nazareno recibió la noticia que lo dejó afuera de la casa.
La eliminación llegó después de una semana especialmente difícil para Pompei. El exfutbolista había quedado en el centro de la polémica por su fuerte reacción contra Pincoya Galvarini, luego de que ella pidiera públicamente que el público votará para sacarlo del programa.
Ese cruce, que incluyó gritos, gestos intimidantes y la intervención de otros participantes para bajar la tensión, se viralizó en redes y generó debate entre los seguidores del reality. La escena terminó pesando en la imagen de Nazareno, que no logró revertir el rechazo del público.
Antes de irse, el participante dejó abierta la posibilidad de volver en el repechaje. Se despidió de sus compañeros, agradeció la experiencia y pidió que lo esperen, mientras la casa quedó reacomodada ante un nuevo escenario de alianzas, estrategias y tensiones internas.