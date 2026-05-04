Durante la cena de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada, emitido por Telefe, la calma habitual se quebró por un fuerte cruce entre Luana Fernández y Gladys La Bomba Tucumana. La tensión, que venía creciendo desde días anteriores, explotó en plena mesa frente a todos los participantes.
Gladys La Bomba Tucumana y Luana se dijeron de todo en Gran Hermano
Un cruce cargado de reproches y acusaciones expuso una convivencia cada vez más tensa, con pases de factura en plena mesa y un conflicto que promete seguir escalando dentro de la casa.
El enfrentamiento tuvo su origen en un episodio previo, cuando la cantante insinuó que la modelo se habría burlado de su edad. Desde entonces, la relación quedó marcada por la desconfianza. Durante la dinámica en la que cada jugador debía decir a quién quería fuera del reality, Gladys eligió sin dudar a Luana y explicó su decisión: “No me gusta convivir con alguien que no es leal”.
En su intervención, remarcó que su forma de vincularse dentro del juego se basa en el respeto y la fidelidad hacia quienes siente cercanos. “Yo soy respetuosa y tengo lealtad para la gente con la que me siento más identificada”, sostuvo, dejando en claro su postura.
Acusaciones y tensión
A medida que avanzaba la conversación, el tono se volvió cada vez más intenso. La artista aseguró que se sintió traicionada y no dudó en expresarlo con contundencia: “Tengo un sello enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente”.
El conductor Santiago del Moro intervino para ordenar el intercambio y consultó si había nuevos motivos detrás del enojo. Sin embargo, Gladys fue tajante: “No confío para nada en ella. No me gusta nada, ni cómo juega”.
Respuestas, chicanas y un final abierto
Lejos de esquivar el conflicto, Luana respondió de inmediato. “Hace tres días entraste, no sabés cómo juego”, lanzó, cuestionando los argumentos de su compañera. La respuesta no tardó en llegar: “Sé cómo jugás. Hacete la buenita”, retrucó Gladys, profundizando la confrontación.
El cruce también incluyó menciones a Zunino, protagonista indirecto de la disputa. La modelo había sugerido previamente que la cantante tenía interés en él, lo que alimentó la tensión entre ambas.
En el tramo final, la discusión sumó frases cada vez más punzantes. “Esto es un reality show. Lo que pasa acá, queda acá”, afirmó Luana, intentando relativizar el conflicto. Pero Gladys redobló la apuesta: “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”. La respuesta fue breve pero directa: “No parece”.
El intercambio cerró sin acuerdo y con una distancia cada vez más marcada entre ambas, dejando planteado un escenario de convivencia complejo dentro de la casa.