Lo que comenzó como rumores terminó en confirmación: Nick Sícaro blanqueó su relación con Daniela Celis y puso fin a las especulaciones que crecían en redes y en los programas de streaming.
Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”
Tras semanas de rumores, gestos y tensión en pantalla, el ex Gran Hermano confirmó su relación con Daniela Celis y dejó en claro que el vínculo crece día a día.
El ex participante de Gran Hermano hizo pública la noticia durante su paso por un programa, donde fue consultado directamente sobre el vínculo. Sin rodeos, confirmó que está con la influencer y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Me gusta cada vez más”.
Durante la charla, el joven también enfrentó versiones que señalaban que el romance podría ser una estrategia para volver al reality. Lejos de esa teoría, fue contundente: aseguró que no necesita a nadie para un eventual regreso y que la relación es genuina.
En ese contexto, explicó que el vínculo se fue construyendo de a poco, con respeto y cuidado, especialmente por la situación personal de Daniela. Según contó, la conexión creció con el tiempo y ambos se fueron sintiendo cada vez más cómodos.
La complicidad entre ambos ya era evidente en distintas apariciones públicas y en redes sociales, donde intercambiaron gestos románticos que alimentaron las versiones de romance en los últimos días.
Incluso, en una charla previa, ambos habían reconocido una fuerte atracción y tensión entre ellos, lo que reforzaba la idea de que el vínculo iba más allá de una simple amistad.