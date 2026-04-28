A través de sus historias de Instagram, Thiago Medina llamó la atención de sus seguidores al dejar entrever una posible modificación en el rumbo de su contenido digital, lo que podría implicar un giro en su perfil profesional.
Thiago Medina sorprendió al decir que podría vender contenido para adultos
El ex Gran Hermano generó revuelo en redes sociales tras dejar entrever la posibilidad de incursionar en la venta de contenido para adultos en sus plataformas digitales.
El ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) sorprendió al mostrar que está analizando la posibilidad de ajustar el estilo de sus publicaciones. Según expresó, podría orientarse hacia un contenido más provocador en redes, algo que describió de manera informal como un perfil más “hot”.
La idea surgió en medio de la interacción constante con sus seguidores, donde comenzó a recibir mensajes que influyeron en esta reflexión personal sobre su imagen pública y su actividad como influencer.
Mensajes de seguidores
Durante una dinámica de preguntas en Instagram, un usuario le consultó directamente si vendía contenido exclusivo. La consulta generó una reacción espontánea del mediático. “Ya están por convencerme de tanto que me mandan”, respondió, acompañando el mensaje con emojis de risa.
El intercambio dejó entrever que el interés del público podría estar influyendo en sus decisiones sobre el tipo de material que comparte en sus redes sociales.
Cambios tras su separación
En paralelo, Medina se refirió a su situación sentimental actual tras su separación de Daniela Celis, madre de sus dos hijas. Consultado por sus seguidores, confirmó que se encuentra soltero y enfocado en su vida personal.
“Sí, como todos saben estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan”, expresó en sus historias, donde también adelantó que se vienen novedades en su contenido digital.
Además, aclaró que si bien está abierto a conocer a alguien en el futuro, por el momento no es una prioridad.