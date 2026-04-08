La dinámica familiar de Thiago Medina y Daniela Celis, una de las parejas más mediáticas surgidas de Gran Hermano, ha dado un giro definitivo. Este miércoles se confirmó que el joven de González Catán se encuentra en pleno proceso de mudanza para abandonar la vivienda que compartía con la madre de sus hijas, Laia y Aimé.
Thiago Medina deja la casa familiar que compartía con Daniela Celis: los particulares motivos de su decisión
Tras convivir juntos para priorizar la crianza de sus gemelas y la recuperación del joven tras su accidente, la pareja decidió que es momento de que Thiago inicie un camino independiente en su propio hogar. "Es un bien para la familia", aseguró "Pestañela".
La noticia, que en principio despertó rumores de conflicto, fue aclarada por la propia Daniela, quien detalló los motivos detrás de esta necesaria transición.
Un proceso gradual y sin conflictos
Contrario a lo que se especulaba en redes sociales, la salida de Thiago no responde a una pelea, sino a un acuerdo maduro entre ambos. Según relató Celis en el programa Patria y Familia (Luzu TV), Thiago ya está trasladando sus pertenencias a su nueva casa, aunque el proceso es paulatino. "Está haciendo la mudanza, está con un pie acá y otro allá", explicó la influencer, remarcando que la decisión fue tomada en conjunto y con alegría.
La convivencia en el último tiempo no era la de una pareja convencional. Daniela reveló un detalle que sorprendió a muchos: "Nunca dormimos juntos". A pesar de compartir el mismo techo por el bienestar de las niñas, cada uno mantenía su independencia y espacios propios dentro del hogar, funcionando más como un equipo de crianza que como un matrimonio.
El factor salud y la búsqueda de identidad
Cabe recordar que la convivencia se había estrechado notablemente luego del grave accidente en moto que sufrió Thiago en 2025, el cual lo mantuvo en terapia intensiva y requirió una larga rehabilitación. Durante ese periodo, el apoyo de Daniela fue fundamental, y el joven se instaló en su casa para recibir los cuidados necesarios.
Hoy, con Thiago plenamente recuperado —incluso habiendo retomado actividades como el streaming—, el joven siente la necesidad de recuperar su espacio personal. "Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita", señaló Daniela, enfatizando que este paso es fundamental para el crecimiento individual de ambos y para mantener la armonía familiar que tanto les costó conseguir.
La prioridad: Aimé y Laia
A pesar de la distancia física, el vínculo como padres permanece inalterable. Thiago se mudó a una vivienda cercana para poder visitar a sus hijas diariamente. La organización actual busca que las pequeñas crezcan en un ambiente de paz, entendiendo que sus padres, aunque no sigan juntos como pareja sentimental, mantienen un respeto y cariño profundo.
Este movimiento cierra una etapa de "convivencia forzada" por las circunstancias y abre una nueva donde la independencia y el rol parental son los ejes centrales.