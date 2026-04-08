Nueva etapa

Thiago Medina deja la casa familiar que compartía con Daniela Celis: los particulares motivos de su decisión

Tras convivir juntos para priorizar la crianza de sus gemelas y la recuperación del joven tras su accidente, la pareja decidió que es momento de que Thiago inicie un camino independiente en su propio hogar. "Es un bien para la familia", aseguró "Pestañela".