A horas de ingresar

“Acá gana el más estratega o el más hipócrita”: Gladys "La Bomba Tucumana" analizó la casa de Gran Hermano

La cantante, reconocida por su larga trayectoria en la cumbia y su presencia mediática, asumió el desafío en un contexto cargado de expectativas. En sus primeras horas, se refirió a lo que observa del entorno y pidió paciencia al público, pero prometió jugar manteniéndose fiel a su personalidad.