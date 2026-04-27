La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar atravesada por un conflicto interno que empezó con comida y terminó con gritos cruzados entre varios participantes.
Acusaron a Danelik de robar comida y Brian Sarmiento explotó en Gran Hermano
La tucumana quedó en la mira por un faltante de queso y el exfutbolista reaccionó a los gritos contra varios compañeros.
El episodio ocurrió en medio de una semana marcada por el bajo presupuesto y la necesidad de administrar los alimentos dentro de la casa.
Según se vio en la transmisión, varios jugadores se molestaron por la falta de queso para la cena y la principal apuntada fue Danelik.
La situación escaló cuando Brian Sarmiento salió a defenderla y terminó discutiendo fuerte con Manuel, Titi y Lolo Poggio.
El exfutbolista respondió a los reclamos y sostuvo que, si el problema era cocinar, no tenía inconvenientes en hacerlo.
Lolo también intervino y marcó que había otros alimentos disponibles, pero que productos como el queso y la leche estaban limitados por el presupuesto.
El cruce subió de tono cuando Brian se enojó con sus compañeros y lanzó una fuerte frase antes de que la transmisión 24 horas cortara las cámaras.
En redes, varios usuarios señalaron que Danelik habría escondido porciones de queso en la habitación, lo que alimentó todavía más la polémica.
El conflicto se dio en la previa de una placa negativa fuerte, donde Brian y Danelik quedaron nominados junto a Solange Abraham, Yipio y Zunino.