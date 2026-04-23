La mediática santafesina Catalina Gorostidi, reconocida por su paso por la casa de Gran Hermano e hija del exjugador de Colón "Loco" Gorostidi, volvió a sacudir el avispero del espectáculo nacional. Durante una reciente participación en el programa de streaming All Access (DGO), la médica no se guardó nada al referirse al comportamiento en redes sociales de Rodrigo De Paul, asegurando que el futbolista mantiene una conducta recurrente de enviar mensajes privados a distintas mujeres.
"Le escribe a todo el mundo": la santafesina Catalina Gorostidi lanzó una fuerte acusación contra Rodrigo De Paul
La ex participante de Gran Hermano y médica local rompió el silencio en un programa de streaming y aseguró tener pruebas de que el futbolista de la Selección contacta a diversas mujeres, incluida una amiga cercana. "Hay capturas de todo", sentenció.
Una advertencia con pruebas en mano
El revuelo comenzó cuando, en medio de una charla distendida, Catalina lanzó una frase que paralizó al estudio: “Que De Paul deje de mandar mensajitos…”. Ante la sorpresa del conductor, "Tucu" López, y el resto del panel, la santafesina profundizó en su denuncia pública, aclarando que no hablaba por rumores, sino por información directa.
“Lo digo porque lo sé de primera fuente: le escribe a una amiga mía. Así que, De Paul, ojo. Hay capturas de todo”, disparó Gorostidi, dejando en claro que cuenta con evidencia digital que respaldaría sus dichos. A pesar de la contundencia de sus palabras, la joven se encargó de aclarar que ella no fue destinataria de esos mensajes: “A mí no me mandó, eh”, precisó para evitar especulaciones personales.
El "secreto a voces" en el ambiente
Fiel a su estilo frontal y combativo que la caracterizó en el reality más visto del país, Catalina aseguró que el accionar del volante del Atlético de Madrid no es una novedad en el círculo íntimo del espectáculo. “Todo el mundo lo sabe. La gente de la Selección manda mensajes por Instagram a las demás”, afirmó de manera generalizada, e incluso llegó a mencionar de forma provocadora a Lionel Messi, aunque luego intentó bajar el tono respecto al capitán.
La santafesina también aprovechó el espacio para enviar un mensaje de apoyo a Tini Stoessel, pareja del futbolista, reafirmando su postura contra la deslealtad en los vínculos: “Dejemos de cuidar a la gente, basta de infidelidad. Te amo, Tini, te amo”, expresó frente a cámara.
Repercusiones en redes
Como era de esperarse, las declaraciones de la santafesina se volvieron virales en cuestión de minutos. Mientras algunos usuarios en X (ex Twitter) apoyan su valentía por "desenmascarar" situaciones del ambiente, otros cuestionan la exposición de la vida privada del futbolista. Hasta el momento, Rodrigo De Paul no ha emitido ningún comunicado ni respuesta oficial ante las acusaciones de la médica.
Este nuevo episodio suma un capítulo más a la intensa vida mediática de Gorostidi, quien desde su salida de Gran Hermano ha sabido mantenerse en la agenda periodística, ya sea por sus cruces con otros famosos o por sus opiniones sin filtro sobre la actualidad del "jet set" argentino.