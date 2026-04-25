Brian Sarmiento se convirtió en uno de los participantes más cuestionados dentro de Gran Hermano 2026. Aunque fuera del programa conserva seguidores por su trayectoria deportiva, su imagen dentro de la casa se vio seriamente afectada tras una polémica que se viralizó en redes sociales.
Acusaron a Brian Sarmiento de escupir la comida en Gran Hermano
La difusión de un video generó fuerte rechazo dentro y fuera de la casa, con críticas en redes y un impacto directo en su imagen y continuidad en el juego.
Polémica en la cocina
El conflicto surgió a partir de una imagen difundida en la red social X, donde se lo observa aparentemente dejando caer algo de su boca sobre un plato mientras lo lavaba. A partir de esa publicación, varios usuarios afirmaron haber visto situaciones similares, incluso sobre alimentos de otros participantes.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse, con comentarios de fuerte rechazo hacia su conducta. En ese contexto, su figura dentro del reality quedó en el centro de las críticas.
Situación dentro del juego
En medio de este escenario, el participante quedó en una posición delicada. Durante la semana, el programa decidió anular una jugada clave que lo involucraba, lo que derivó en su nominación. De cara a la próxima gala, podría enfrentarse en un duelo de eliminación con otra de las concursantes más señaladas por el público.
Más allá del conflicto, en los últimos días también surgieron inquietudes entre sus seguidores por su estado físico. A partir de distintos videos, algunos detectaron que podría estar atravesando episodios de hipo persistente, una condición caracterizada por contracciones involuntarias del diafragma que pueden prolongarse durante horas o incluso días.
Este cuadro, según se comenta, podría estar relacionado con distintas causas, como problemas digestivos o nerviosos, y en algunos casos generar consecuencias como fatiga, deshidratación o pérdida de peso. Hasta el momento, no trascendió que haya solicitado asistencia médica, aunque no se descarta que la producción intervenga si la situación lo requiere.