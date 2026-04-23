Horror en el “Gran Hermano” de Serbia

Escándalo: un participante de un reality intentó ahorcar a una compañera en vivo

Ocurrió en Elita 9, un reality serbio de convivencia tipo Big Brother: una discusión entre Asmin Durdžić y Maja Marinković escaló a un episodio de violencia física que quedó registrado por las cámaras.