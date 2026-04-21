La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar atravesada por una noche de alto voltaje: Martín Rodríguez fue eliminado este lunes tras perder el mano a mano final contra Nazareno Pompei, en una definición que dejó a un sector del juego golpeado y expuso una de las reacciones más intensas de la gala.
Gran Hermano: Martín Rodríguez quedó eliminado y Yanina Zilli rompió en llanto
El jugador perdió el mano a mano frente a Nazareno Pompei y abandonó la casa, mientras la ex vedette reaccionó con llanto, gritos y una escena de fuerte desborde en vivo
Rodríguez, presentado por distintos medios como entrenador de crossfit, cayó en el versus decisivo frente a Nazareno, en lo que fue leído además como un revés para el grupo cercano a Brian Sarmiento dentro de la casa. La eliminación se resolvió después de una gala cargada de tensión y con varios frentes abiertos en la convivencia.
Según los datos difundidos tras el programa, Martín fue eliminado con el 54,4% de los votos negativos, mientras que Nazareno Pompei reunió el 45,6% y logró seguir en competencia. Antes de esa definición, Jessica “La Maciel” había salido de placa, lo que dejó el duelo final reducido a esos dos participantes.
Pero el momento más comentado no fue solo el resultado. Apenas se confirmó la salida de Martín, Yanina Zilli se quebró en vivo, rompió en llanto y empezó a gritar que no quería que se fuera. La escena obligó a sus compañeros a contenerla en medio de un cierre de gala que ya venía emocionalmente cargado.
Yanina llegó a repetir entre lágrimas: “No quiero que te vayas, Martín, no quiero”, y también expresó su incredulidad por la decisión del público. Esa reacción dejó en evidencia el vínculo que había construido con el eliminado y alteró de inmediato el clima dentro de la casa.
En contraste con ese desborde, Martín se despidió con serenidad. Según los reportes posteriores a la gala, agradeció el paso por el reality y hasta dejó una frase para Juan “Juanicar” Caruso, al señalar que “le salió bien” la jugada de haberlo fulminado. Su salida, así, cerró una secuencia en la que también pesaron las tensiones estratégicas de la semana.
La eliminación de Rodríguez no quedó aislada. La misma noche también estuvo marcada por la salida de “La Maciel”, que según distintas crónicas dejó la casa por decisión propia luego de ser asistida por médicos tras un episodio de ataque de pánico. Con ese combo, Gran Hermano Generación Dorada cerró otra gala atravesada por emociones extremas, reacomodamientos internos y una convivencia cada vez más inestable.