A dos años de su casamiento

Sol Pérez y una cruda confesión sobre su matrimonio: "Estamos duelando la pareja"

Tras la llegada de su hijo Marco, la modelo reveló que atraviesa una profunda crisis con Guido Mazzoni. Entre el desgaste de la rutina y la falta de espacios comunes, Sol Pérez la panelista se sinceró sobre el proceso de transformación que vive su relación.