La participante argentina Solange Abraham generó preocupación este miércoles luego de sufrir una descompensación que le impidió ingresar a La Casa de los Famosos, el reality internacional en el que iba a participar como parte de un intercambio con Gran Hermano. La situación obligó a postergar su debut hasta tanto se recupere.
Solange Abraham se descompensó y no pudo ingresar a “La Casa de los Famosos”
La participante argentina debió ser asistida por médicos tras sufrir una baja de presión al llegar a México. Su ingreso al reality quedó postergado hasta su recuperación.
Qué ocurrió antes de su ingreso al reality
El episodio se produjo al momento de su llegada a los estudios donde se realiza el programa en México. Según se informó, la participante presentó un cuadro de baja presión que motivó la intervención del equipo médico del ciclo. Por precaución, los responsables del envío decidieron que no ingresara en esas condiciones.
De acuerdo con la información difundida, la descompensación fue leve y no implicó un cuadro de gravedad, aunque sí suficiente para modificar el cronograma previsto. Desde su entorno llevaron tranquilidad al señalar que se encuentra en buen estado general y bajo control.
El hecho se conoció durante una emisión en vivo, cuando el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, explicó que la participante había tenido complicaciones en el traslado. En ese contexto, detalló que primero se registró un retraso en el vuelo y luego se produjo la descompensación, lo que terminó por impedir su ingreso en el momento pautado.
Las imágenes del operativo previo al ingreso —que incluye aislamiento y protocolos específicos para preservar el desarrollo del juego— también formaron parte de la cobertura televisiva, lo que incrementó la expectativa en torno a su participación.
Expectativa por su ingreso
La participación de Abraham formaba parte de un intercambio entre el reality argentino Gran Hermano y La Casa de los Famosos, un formato de alcance internacional emitido por la cadena Telemundo. En paralelo, otro participante ingresó al programa local como parte del mismo acuerdo.
El inconveniente de salud obligó a reprogramar su entrada, que inicialmente estaba prevista para realizarse en vivo. Según se indicó, el debut podría concretarse en las horas siguientes o al día siguiente, una vez que la participante se encuentre plenamente recuperada.
La situación generó repercusión entre los seguidores del programa, que aguardaban su ingreso como uno de los momentos destacados de la gala. En redes sociales, los mensajes oscilaron entre la preocupación por su estado de salud y la expectativa por su pronta incorporación al juego.
Más allá del episodio puntual, el hecho volvió a poner de relieve las exigencias físicas y emocionales que implican este tipo de producciones, especialmente en instancias de traslado, aislamiento y adaptación a nuevos entornos. En este caso, el viaje internacional y las condiciones propias del formato pudieron haber incidido en el cuadro que presentó la participante.
Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre estudios médicos ni diagnósticos específicos, aunque se reiteró que la descompensación fue transitoria. Desde la producción se priorizó la recuperación de la participante antes de avanzar con su participación en el reality.
Mientras tanto, el programa continúa con su desarrollo habitual, a la espera de concretar el ingreso de Abraham en una próxima emisión. La expectativa se mantiene, aunque ahora supeditada a la evolución de su estado de salud y a la decisión de los responsables del ciclo.