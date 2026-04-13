Coty Romero protagonizó una batalla verbal y física con La Falete durante su presentación en el reality español La cárcel de los Gemelos Dúo, que se emite por YouTube.
Escandalosa pelea entre Coty Romero y La Falete en un reality español
La correntina ex participante de Gran Hermano Argentina protagonizó un fuerte cruce con una participante de La cárcel de los Gemelos. El enfrentamiento empezó con reproches por un saludo y terminó con la intervención de staff de seguridad.
La ex participante de Gran Hermano Argentina inició el cruce reprochando que no la saludó y la discusión escaló hasta la agresión con una botella de gaseosa.
En la presentación, Romero reclamó: "Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?", y la concursante respondió que tenía más educación que muchos. La réplica de la ex estrella de Gran Hermano fue inmediata y tensó la convivencia en la celda compartida con otros participantes argentinos.
La situación derivó en un episodio físico cuando, según el relato del programa, La Falete le vació encima una botella de gaseosa a Coty y la respuesta fue lanzar un plato de comida. El altercado terminó con personal de seguridad separando a las dos figuras dentro del set.
En medio del conflicto, Romero desafió a la otra concursante: "Pegame, pegame, así te sacan", y también lanzó un insulto que quedó registrado en la emisión. La escena se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los primeros momentos conflictivos del nuevo ciclo.
Cómo se produjo la escalada entre las concursantes
El cruce comenzó en el saludo inicial: Romero dijo que nadie la saludó y pidió educación, mientras La Falete contestó que miraba de arriba abajo a los demás. Ese intercambio verbal, según la cobertura, fue el detonante de la pelea física que siguió.
Más tarde, durante la convivencia en una de las celdas, la concursante española se acercó y le volcó la bebida encima a la ex participante Argentina, lo que motivó la réplica con un plato de comida. Ambas acciones obligaron a la producción a intervenir para restablecer el orden.
Testigos y cámaras registraron distintos reclamos y gritos: Coty sostuvo que no le pasan por encima, mientras la otra figura explicó que no sabía quién era. El episodio acumuló comentarios sobre la convivencia dentro del formato y generó discusión en redes.
El formato del programa y la llegada de figuras argentinas
La cárcel de los Gemelos Dúo combina convivencia, desafíos y humor ácido en formato digital y comenzó un nuevo ciclo el 12 de abril, según la información difundida por la producción. El envío suma repetidores y nuevas figuras para aumentar la tensión en las celdas.
Entre las incorporaciones confirmadas figura Furia Scaglione, también conocida por sus pasos por Gran Hermano, y la producción destacó la llegada de Coty. Los organizadores y conductores dijeron: "Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano de Argentina, es una jodida superestrella".
El casting incluye además a Miss Daniela Cano, Speedy España, Dakota, Laila y Tiparraco, y los Gemelos Ramos, responsables del formato, indicaron que "El caché del hablador fue a base de yogures. Él nos pidió tres palés de yogures para entrar en La cárcel de los Gemelos y le dijimos que ok".
La intervención de seguridad y la viralización del cruce constituyen una consecuencia inmediata del episodio; la presencia conjunta de representantes de Argentina y España en el reality promete más confrontaciones y mantiene la atención sobre la convivencia y las normas del programa.