La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para un sacudón internacional. Tras el anuncio de que Solange Abraham cruzará la frontera para sumarse a La Casa de los Famosos en México, el vacío será ocupado por un personaje que promete no pasar desapercibido: el español Fabio Agostini.
Quién es Fabio Agostini, el ex Real Madrid que entra a Gran Hermano
El modelo e influencer, con un largo historial en realities, ingresa al certamen en un intercambio histórico por Solange Abraham. "De los segundos nadie se acuerda", advierte.
Un perfil de alto voltaje
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pero con raíces mendocinas por parte de su padre, Agostini llega con 36 años, una altura imponente de 1.92 metros y un apodo que lo precede: "El Galáctico".
Su carta de presentación es directa y sin filtros: "Soy español de corazón y picaflor de profesión", confesó recientemente. Se define como un jugador extremadamente sincero y competitivo, dejando en claro que su único objetivo es la victoria.
Del Real Madrid a la cima de los realities
La vida de Fabio no siempre estuvo ligada a las cámaras. Durante su adolescencia, el español integró las divisiones inferiores del Real Madrid, soñando con el fútbol profesional. Sin embargo, una lesión grave a los 19 años truncó su carrera deportiva, obligándolo a reinventarse.
Esa reinvención lo llevó a convertirse en una de las figuras más codiciadas de la televisión hispana:
- Ganador de "Tierra Brava" (Chile, 2024).
- Participante destacado en "Combate" y "Esto es Guerra".
- Actual figura de "La Casa de los Famosos" (Telemundo).
Qué esperar de su ingreso
Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Fabio es un experto en el lenguaje de los medios y la convivencia extrema. Su perfil es el de un galán polémico, que no teme a los cruces cara a cara y que detesta los chismes de pasillo.
"Todo vale para ganar", es la premisa que traerá a la casa argentina por una semana.
Su llegada representa un desafío cultural y estratégico para los participantes locales, quienes deberán adaptarse a un jugador que viene con el ritmo de la competencia internacional y una personalidad arrolladora que, según él mismo dice, es "demasiado sincera".