Lo que parecía una jornada habitual de convivencia en "Gran Hermano 2026" se transformó en un momento de máxima tensión cuando Andrea del Boca protagonizó un grave accidente doméstico. Mientras se desplazaba por el sector de la cocina, la actriz perdió la estabilidad y, sin tiempo para protegerse con las manos, impactó de lleno contra el suelo y el borde de un mueble.
Andrea del Boca, fuera de Gran Hermano: los detalles del accidente y las secuelas que apuraron su salida
La emblemática actriz debió abandonar la casa tras sufrir una aparatosa caída que le provocó lesiones bucales y requirió una intervención quirúrgica. Aunque se especulaba con un pronto regreso, el último parte médico y la decisión de la producción confirman que su salud es la prioridad absoluta.
Sus compañeros, entre ellos Daniela De Lucía y Brian Sarmiento, acudieron de inmediato al escuchar el golpe. La propia Andrea, aún en estado de shock, manifestó su angustia al sentir que había perdido piezas dentales: “Quiero a mi mamá”, pidió desesperada mientras era asistida por los demás participantes antes de que la producción activara el protocolo de emergencia.
Intervención médica y secuelas
Santiago del Moro, conductor del ciclo, informó a través de sus redes sociales que, aunque la actriz se encuentra estable, las indicaciones médicas son estrictas: "Por prescripción facultativa no continuará en la competencia en esta instancia".
“Quiero contar lo que pasó el lunes”, dijo el conductor. “Teníamos una gala muy importante, fueron votaciones récords, estaba muy agitado todo. Y antes de la gala pasa lo que pasa con Andrea”, señaló.
Santiago Del Moro negó que la actriz cobrara una fortuna por su participación en el reality, y aseguró que entró como una jugadora más. También desmintió que hubiera pactado una fecha de salida.
Sí destacó que su salud ya era delicada: “Ella tiene un problema. Llegó con un problema gastrointestinal, muy complicado. Pero la fue llevando y el lunes le pasa esto”, destacó.
Ante los rumores infundados, dejó en claro que su salida fue inesperada, debido al accidente. “Te puede gustar más o menos ella, la puedes bancar no como jugadora, pero como ser humano es una persona que cayó al piso con su boca”, la defendió.
El periodista Ángel de Brito sumó detalles en sus plataformas, señalando que Andrea recibió varios puntos de sutura y que ella misma habría expresado su agotamiento físico y emocional tras el incidente.
¿Habrá una segunda oportunidad?
La salida de Del Boca deja un vacío significativo en el reality, donde se perfilaba como una de las figuras más fuertes de la "Generación Dorada". Si bien el retiro es definitivo para el juego actual, fuentes vinculadas a Telefe sugieren que la producción no descarta su regreso en una instancia de repechaje, una vez que la recuperación sea total.
Por el momento, la "reina de las telenovelas" descansa bajo cuidados médicos y familiares, mientras en las redes sociales se debate intensamente sobre la seguridad de las instalaciones y el futuro del programa sin su presencia más estelar.