Estado de salud

Andrea del Boca, fuera de Gran Hermano: los detalles del accidente y las secuelas que apuraron su salida

La emblemática actriz debió abandonar la casa tras sufrir una aparatosa caída que le provocó lesiones bucales y requirió una intervención quirúrgica. Aunque se especulaba con un pronto regreso, el último parte médico y la decisión de la producción confirman que su salud es la prioridad absoluta.