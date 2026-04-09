Dura sanción

Volvieron a incumplir una regla y Gran Hermano los dejó sin el presupuesto semanal

Los participantes nuevamente hablaron de los gritos que llegan desde el exterior y provocaron el enojo del supremo. Ahora enfrentan una de sus mayores crisis internas, deberán arreglarse con los alimentos que les quedan de compras anteriores hasta una próxima prueba.