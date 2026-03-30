Sanción, gritos, reproches

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca y Solange se cruzaron a los gritos y se dijeron de todo

Una sanción colectiva sacudió a la casa y terminó detonando un cruce feroz entre las participantes, con reproches por la convivencia, acusaciones sobre la forma de jugar y frases que encendieron todavía más el clima del reality.