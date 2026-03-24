"Es un volver a empezar": Andrea del Boca regresó a Gran Hermano tras su complicado cuadro de salud
La icónica actriz de telenovelas retomó su lugar en el programa de Telefe luego de sufrir un síncope que la mantuvo alejada de los medios por varios días. Entre lágrimas y con un mensaje de resiliencia, compartió su testimonio de superación ante una audiencia que esperaba su retorno con ansias.
La actriz reapareció visiblemente emocionada tras superar un episodio de salud que la obligó a un retiro preventivo.
El brillo de las luces del estudio de Gran Hermano recuperó este lunes una de sus piezas fundamentales. Tras días de incertidumbre y una ausencia que generó preocupación en el mundo del espectáculo, Andrea del Boca concretó su esperado regreso a la pantalla.
La actriz, que supo ser la "reina de las novelas" y hoy ocupa un rol central en el debate del reality más visto del país, reapareció visiblemente emocionada tras superar un episodio de salud que la obligó a un retiro preventivo.
La vuelta de Andrea del Boca se da en una instancia clave de Gran Hermano, donde las tensiones dentro de la casa están en su punto máximo.
Un susto que paralizó a la industria
El alejamiento de Del Boca no fue una decisión menor. El jueves pasado, la participante debió salir del programa tras presentar valores de presión arterial fuera de lo esperado. Durante su último día en la casa, se había estado controlando y, ante los resultados, la producción decidió realizarle estudios médicos más exhaustivos.
Finalmente, este lunes 23 de marzo, Andrea volvió al juego y fue recibida con afecto por sus compañeros, quienes celebraron su regreso en buen estado. Incluso Yanina Zilli, con quien había tenido diferencias, dejó de lado los roces y se mostró contenta por su vuelta.
Fiel al estilo que la consagró en los livings de todo el país, Andrea no ocultó su vulnerabilidad.
El reencuentro con sus compañeros
“Bienvenida, me alegro que estés bien”, expresó Zilli, a lo que Andrea respondió con humor: “Somos dos minas del espectáculo”. Luego, ambas se abrazaron y la participante agregó: “Te extrañé mucho, tenemos que empezar a jugar”.
En un clima más emotivo, Zilli también destacó la importancia de la salud: “Estoy contenta de que estés bien, eso me alegra en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”.
Fiel al estilo que la consagró en los livings de todo el país, Andrea no ocultó su vulnerabilidad y sintetizó su regreso con una frase: “Es un volver a empezar”.
Más tarde, el conductor Santiago del Moro se comunicó con la casa y le pidió a la actriz que explicara lo ocurrido. “El otro día me asusté mucho. Me han protegido y me preguntaron si quería volver. Les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, contó.
Además, detalló el cuadro que atravesó: “Yo entré medicada, pero hay un tema gastroenterológico que no es muy agradable, pero es muy común: colon irritable. Después se complicó con la presión, que empezó a subir… cosas de la vida, no tiene que ver con el juego ni con estar dentro de la casa”.
Con su estilo característico, cerró con una frase que desdramatizó la situación: “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.
De esta manera, Andrea retoma su participación en el reality con el objetivo de reinsertarse en el juego y dejar atrás el susto que encendió las alarmas en la casa más famosa del país.
La dinámica del programa se detuvo por unos instantes para celebrar su recuperación. 'Sentí el cariño como un abrazo que me ayudó a ponerme de pie más rápido', relató la actriz frente a las cámaras, reforzando la idea de que su vínculo con el espectador trasciende la pantalla de un reality.