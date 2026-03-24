Vuelve al juego

"Es un volver a empezar": Andrea del Boca regresó a Gran Hermano tras su complicado cuadro de salud

La icónica actriz de telenovelas retomó su lugar en el programa de Telefe luego de sufrir un síncope que la mantuvo alejada de los medios por varios días. Entre lágrimas y con un mensaje de resiliencia, compartió su testimonio de superación ante una audiencia que esperaba su retorno con ansias.